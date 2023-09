Grosseto Motor Village: una nuova manifestazione al centro fiere

Grosseto. Grosseto Motor Village: nasce una nuova fiera che si svolgerà nel centro fiere del Madonnino nei giorni 14 e 15 ottobre 2023.

Il progetto si sviluppa dalla trasformazione della Mostra Scambio auto e moto d’epoca, giunta alla sua 23^ edizione, a cui sarà riservato un ampio spazio all’interno della nuova rassegna, orientando la manifestazione verso il mondo delle moto e delle macchine moderne e tutto ciò che può ruotare intorno al settore dei motori.

L’obiettivo è quello di spostare sul centro fiere e sul territorio grossetano l’interesse non solo degli appassionati, ma anche di una tipologia di pubblico più giovane attraverso una fiera che diventi nel prossimo triennio anche un’attrazione turistica, in un periodo di bassa stagionalità considerando che in Toscana non esistono fiere di questa tipologia.

La mostra

Con Grosseto Motor Village il centro fiere si trasformerà in un grande parco dove divertimento e passione si incontrano in un contesto coinvolgente ed esperienziale.

Tanti saranno i temi trattati ed i settori presenti in fiera, tutti di grande attrazione: dalle esposizioni statiche alle attività dinamiche, con un ampio spazio lasciato per gli espositori che parteciperanno alla fiera.

Allo studio la fattibilità della realizzazione di un circuito interno al centro fiere per moto enduro, dove tutti i piloti regolarmente iscritti a società sportive potranno esibirsi in prove di regolarità.

Ogni angolo del centro fiere presenterà un’attività per due giornate coinvolgenti, di motori, beer, food, musica e tanti eventi collaterali, dove è prevista la notturna nella giornata di sabato 14 ottobre.

Stunt Show Live

In anteprima assoluta il grande spettacolo Stunt Show Live (Hurricane Motor Show), con guida di auto acrobatiche su due e quattro ruote, figure con testa coda, parcheggi controllati, inseguimenti con auto su due ruote, dove verrà coinvolto anche il pubblico, auto transformer, dall’omonima saga cartoon, prima e film d’animazione dopo, macchina di fuoco, camion che impenna, evoluzioni con quad e moto da strada, realizzato da professionisti provenienti direttamente dal mondo del cinema.

Raduni

Per tutti gli amanti delle due ruote saranno presenti raduni dei motoclub Harley Davidson, dei Vespa club, delle moto d’epoca e delle quattro ruote con auto tuning, auto sportive, auto del cinema americano, le migliori quattro ruote del passato, ma ricche di fascino e il museo d’epoca all’interno del Pa.La Maremma, che avrà come tema le auto da pista della Formula 2 e della Formula 3 degli anni ’80/’90.

Tattoo Reunion

Una delle novità del Grosseto Motor Village è la presenza di una tematica che sposa in pieno il mondo dei motori, in particolare i raduni motociclistici, ovvero quella dei tatuaggi.

L’evento Tattoo Reunion prenderà vita in una porzione del padiglione n°2 e vedrà la presenza di artisti di eccellenza del panorama toscano.

Beer and Food Fest

L’altra novità sarà la presenza di un’area dedicata al mondo dei birrifici artigianali contestualmente alla presenza dello street food, un vero e proprio Beer and Food Fest, che abbia una propria identità all’interno del Grosseto Motor Village e che vedrà anche la presenza di un palco per la musica dal vivo.

“Grosseto Motor Village – commenta il presidente di Grossetofiere, Andrea Masini – risponde alle richieste del nostro territorio, che chiede iniziative di alto livello in periodi di bassa stagionalità, il nostro centro fiere, a causa del ridotto spazio coperto, è sfruttabile per pochi mesi all’anno e ottobre è un mese ideale per svolgere attività al suo interno. Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di investire, nonostante il momento certamente non facile, in questa manifestazione per l’attualità dei temi trattati e per il grande interesse che può riservare verso i potenziali visitatori. Ci aspettiamo però un aiuto fattivo dei soci istituzionali a cui è stato inviato il progetto a sostegno degli elevati costi non solo della manifestazione, ma della gestione del centro fiere, che è un’infrastruttura a tutti gli effetti pubblica”.

“Sarà qualcosa di nuovo – aggiunge il direttore di Grossetofiere, Carlo Pacini -: sull’esempio del successo ottenuto con la contemporaneità della Fiera del Madonnino ed il Game Fair, anche questa manifestazione racchiuderà due fiere, Grosseto Motor Village e 23^ Mostra Scambio moto e auto d’epoca, con un palinsesto completamente rinnovato ed un grande show motoristico che rappresenterà una novità assoluta per il nostro centro fiere. Sui canali social di Grossetofiere sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti della manifestazione e le modalità di partecipazione sia per gli espositori che per i visitatori”.