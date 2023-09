Torna il Superpalio remiero della Costa maremmana: tutti gli equipaggi in gara

Grosseto. Una sfida sempre molto attesa, quella del SuperPalio remiero della costa maremmana, giunto alla 33° edizione.

Teatro della sfida il mare di Campese, all’Isola del Giglio, sabato 2 settembre, alle 17, che regala sempre un bel colpo d’occhio: l’ultima volta si corse nell’isola nel 2018 e a trionfare furono proprio i padroni di casa. Lo scorso anno, sempre a settembre, vinse in “casa” Porto Ercole.

Da quest’anno i vari comitati sono riusciti ad organizzarsi nel modo migliore, rendendo il SuperPalio della Maremma qualcosa di nuovo, con la Cooperativa dei Pescatori di Orbetello che ha messo a disposizione le proprie barche, in comodato, che sono state personalizzate con i nomi dei paesi, rendendo “alla pari” per tutti la gara, potendo allenarsi con continuità. Tanti i tifosi da Orbetello, Porto Ercole e Castiglione che arriveranno all’Isola del Giglio.

Ci si attende una gara tirata sui 2400 metri totali del percorso: vasche da circa 400 metri con 5 virate.

Gli organizzatori: «C’è stato un grande lavoro di preparazione»

Ad organizzare il SuperPalio il comitato dell’Isola del Giglio, emanazione del comitato San Lorenzo che organizza il Palio marinaro del 10 agosto.

«Per noi è stato come sempre importantissimo aver potuto organizzare la manifestazione – ha sottolineato Alvaro Andolfi – Sappiamo che sarà una gara tirata e abbiamo lavorato molto, anche di notte per non dare fastidio ai bagnanti, per allestire il campo di regata a Campese. Un tratto di mare fantastico. Voglio lanciare per l’occasione un appello a tutti i gigliesi, soprattutto ai giovani, di avvicinarsi al Palio per far continuare questa nostra storica tradizione. Siamo contenti soprattutto per la sinergia che si è creata fra i vari comitati. Da parte nostra bbiamo un equipaggio giovanissimo, che farà sicuramente la propria parte».

Le premiazioni si svolgeranno subito dopo la gara, con targhe ricordo e medaglie. Ci sarà anche una targa commemorativa, offerta da Vincenzo Sabatini della Zurich assicurazioni, in ricordo di Bruno Santi.

Gli equipaggi del SuperPalio della Costa maremmana

Isola del Giglio (bianco rosso). Timoniere Paolo Fanciulli, 1° remo Federico Solari, 2° remo Massimiliano Rossi, 3° remo Zeno Giannoni, 4° remo Valerio Roveda. Presidente Massimiliano Schiaffino. Allenatore e tecnici Paolo Fanciulli e Alvaro Andolfi. Riserva Andrea Gineprini.

Orbetello (rosso blù). Timoniere Alessio Benocci, 1° remo Marco Casetta, 2° remo Valerio Capitani, 3° remo Gianluca Santi, 4° remo Massimiliano Fortunato. Presidente Gianluca Santi. Allenatore Massimiano Fortunato. Riserve Pietro Di Maria e Claudio Piro.

Porto Ercole (giallo verde). Timoniere Giorgio Stronchi, 1° remo Matteo Astore, 2° remo Manuel Scotto, 3° remo Riccardo Lioi, 4° remo Niccolò Fiorentini. Presidente Oreste Milozzi. Allenatore e tecnici Riccardo Mungiano, Alfredo Scotto e Domenico Sabatini. Riserva Leonardo Fusini.

Castiglione della Pescaia (blù oro). Timoniere Tommaso Temperani, 1° remo Tommaso Veri, 2° remo Sebastiano Biancalani, 3° remo Filippo Gargano, 4° remo Josè Elias Ceribelli. Presidente Giancarlo Farnetani. Allenatore e tecnici Simone Boldi e Mirella Rotoloni. Riserve Jacopo Trombini e Matteo Lucatelli.

Albo d’oro del SuperPalio

Orbetello 12 vittorie, Porto Ercole 10 vittorie, Isola del Giglio 5 vittorie, Talamone 4 vittorie, Castiglione della Pescaia 1 vittoria.