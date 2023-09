“Favolosa”, il plauso di Confcommercio: “Evento giusto per rivitalizzare il centro”

Grosseto. “Favolosa di nome e di fatto! Splendida serata, ieri, a Grosseto, per questa nuova iniziativa che ha ottenuto il giusto riscontro di pubblico, con un centro storico ricolmo di famiglie”.

Così Confcommercio Grosseto che, a nome del presidente Giulio Gennari e del direttore Gabriella Orlando, si complimenta con il rinnovato Centro commerciale naturale del centro storico e con quanti hanno contribuito per la riuscita di questo primo festival.

“E’ la dimostrazione di come il target delle famiglie sia il migliore per conseguire la rivitalizzazione del cosiddetto ‘salotto buono’ della città – continuano dall’associazione di via della Pace -. Sarà utile lavorare tutti insieme per sostenere ed arricchire quanto più possibile questo format; l’augurio è che possa diventare un appuntamento ricorrente. Eventi come questo sono in grado di richiamare pubblico anche da tutta la provincia, facendo leva sull’intrattenimento dei più piccoli. Siamo inoltre convinti che nel centro storico si debbano identificare ed allestire degli spazi dedicati ai bambini e alle famiglie. Ancora complimenti alla presidente Agata Renzo per il lavoro che sta svolgendo e a tutti i soci del Centro commerciale naturale, oltre ad un ringraziamento all’amministrazione comunale per le risorse messe a disposizione”.