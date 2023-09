“Favolosa”, il plauso delle associazioni di categoria: “Evento giusto per rivitalizzare il centro”

Confcommercio

Grosseto. “Favolosa di nome e di fatto! Splendida serata, ieri, a Grosseto, per questa nuova iniziativa che ha ottenuto il giusto riscontro di pubblico, con un centro storico ricolmo di famiglie”.

Così Confcommercio Grosseto che, a nome del presidente Giulio Gennari e del direttore Gabriella Orlando, si complimenta con il rinnovato Centro commerciale naturale del centro storico e con quanti hanno contribuito per la riuscita di questo primo festival.

“E’ la dimostrazione di come il target delle famiglie sia il migliore per conseguire la rivitalizzazione del cosiddetto ‘salotto buono’ della città – continuano dall’associazione di via della Pace -. Sarà utile lavorare tutti insieme per sostenere ed arricchire quanto più possibile questo format; l’augurio è che possa diventare un appuntamento ricorrente. Eventi come questo sono in grado di richiamare pubblico anche da tutta la provincia, facendo leva sull’intrattenimento dei più piccoli. Siamo inoltre convinti che nel centro storico si debbano identificare ed allestire degli spazi dedicati ai bambini e alle famiglie. Ancora complimenti alla presidente Agata Renzo per il lavoro che sta svolgendo e a tutti i soci del Centro commerciale naturale, oltre ad un ringraziamento all’amministrazione comunale per le risorse messe a disposizione”.

Confesercenti

Buona la prima. Il primo evento organizzato dal nuovo Centro commerciale naturale del centro storico di Grosseto è pienamente riuscito. A confermarlo anche Confesercenti che parla di una serata «veramente Favolosa. Complimenti alla neo presidente del Centro commerciale naturale Agata Renzo ed alla direzione artistica di Veronica Papi».

«Complimenti al Comune di Grosseto per aver creduto in questa progettualità – afferma Andrea Biondi, direttore di Confesercenti -, a partite dal vicesindaco Bruno Ceccherini. Partendo da qui ci sono i presupposti per programmare le iniziative del Natale, periodo dell’anno importantissimo per gli incassi del piccolo commercio e per la vitalità del centro storico del capoluogo di provincia».

«Siamo orgogliosi di aver dato il nostro piccolo contributo alla riuscita dell’evento come Confesercenti Grosseto, occupandoci di tutti gli aspetti burocratici, grazie all’ottimo lavoro della referente del nostro ufficio commercio Giulia Bellini ed al coordinatore di AssoTerziario Confesercenti Marco Di Giacopo» conclude Biondi.

Confartigianato

Confartigianato esprime soddisfazione per il successo dell’evento “Favolosa, la città dei bambini“, che si è svolto il 31 agosto a Grosseto, organizzato dal Comune e dal Centro commerciale naturale del centro storico, con il sostegno di Conad Grosseto.

“Questo progetto ha avuto il merito di riportare le famiglie nel centro storico – commenta Mauro Ciani, segretario provinciale di Confartigianato Imprese Grosseto –, dimostrando come, quando si organizzano iniziative di questo tipo, nella popolazione locale c’è voglia di partecipare, di essere presenti e di ripopolare gli spazi del cuore della città, con benefici per tutte le attività commerciali e artigianali.“

“‘Favolosa’, infatti, ha portato lavoro alle varie attività del centro storico – prosegue il segretario di Confartigianato Mauro Ciani –, in particole a quelle che si occupano di ristorazione, dalle gelaterie, alle pizzerie, ai bar. E quindi la nostra associazione, oltre ad esprimere apprezzamento, si augura che l’esperienza venga ripetuta e che si organizzino altri eventi simili, rivolti alla stessa tipologia di pubblico, durante tutto l’anno, perché attraverso queste manifestazioni si può contribuire concretamente a mantenere vivo e a rendere sempre più attrattivo il centro cittadino, come punto di incontro della comunità locale, con benefici economici e in termini di benessere. La presenza dei negozi aperti e una buona programmazione degli eventi sono anche il miglior antidoto contro i fenomeni di microcriminalità”.