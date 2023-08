Carabinieri, il Comandante Adinolfi saluta la Maremma: “Terra meravigliosa e sicura”

Grosseto. “Lascio una terra in cui sono stato benissimo. Il mio non è un addio, ma semplicemente un arrivederci, perchè tornerò sicuramente in Maremma come turista e semplice cittadino”.

Con queste parole il Colonnello Giuseppe Adinolfi saluta Grosseto e lascia il suo incarico di Comandante provinciale dei Carabinieri.

Il nuovo incarico

Adinolfi, 49 anni, aveva assunto l’incarico nel settembre del 2020 e si trasferirà a Roma, al Comando generale dell’Arma: diventerà capo ufficio della Commissione valutazione e avanzamento dei Carabinieri, un ruolo in cui monitorerà la carriera dei militari, e dopo, alcuni mesi, sarà nominato responsabile della protezione dati dell’Arma.

Al suo posto, da lunedì prossimo, subentrerà il Colonnello Sebastiano Arena.

Il saluto del Comandante Adinolfi

“Conoscevo poco la provincia di Grosseto, ma in questi anni ho scoperto una ricchezza incredibile nel territorio – sottolinea il Colonnello Adinolfi –. Lascio il mio incarico con la tranquillità di aver fatto del mio meglio, ogni giorno ho messo il cuore nello svolgimento della mia attività, che non è stata quella di un semplice impiegato in un ufficio. Sono convinto che il Colonnello Arena saprà svolgere il suo compito anche meglio di me. Dietro questo lavoro c’è grande sacrificio e a Grosseto ho trovato un’enorme collaborazione fra le varie forze dell’ordine, le istituzioni e la Prefettura”.

“La Maremma è una terra stupenda che merita di essere promossa, è vivibile e ha dei canoni di sicurezza che non si trovano in altre zone d’Italia – termina il Colonnello Adinolfi –. Io stesso mi farò strumento di promozione della provincia di Grosseto, perchè è un territorio che va valorizzato”.