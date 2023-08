Congedo e nuovo incarico: il Questore saluta i Commissari Capo Bergamaco e Ghilli

Grosseto. Questa mattina il Questore di Grosseto Antonio Mannoni ha incontrato e rivolto un sentito saluto di commiato al Commissario Capo della Polizia di Stato, dottor Maurizio Bergamasco, che il prossimo primo settembre andrà in congedo per raggiunti limiti di età, e al Commissario Capo, dottoressa Eva Ghilli, che dal 4 settembre andrà a dirigere il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Volterra, in provincia di Pisa.

Maurizio Begamasco

Il dottor Bergamasco, entrato nella Polizia di Stato nel 1987, ha iniziato la carriera al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola (Modena) e successivamente è stato trasferito alla sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto. Negli ultimi anni il dottor Bergamasco, trasferito in Questura, ha ricoperto il ruolo di Capo di Gabinetto e di portavoce del Questore.

Il viaggio nella Polizia di Stato del dottor Maurizio Bergamasco è stato lungo 36 anni, un viaggio durante il quale ci sono stati momenti esaltanti, grandi soddisfazioni professionali, ma anche situazioni difficili da affrontare, come in occasione del disastro della nave Concordia, naufragata nei pressi dell’isola del Giglio e la fase della pandemia da Coronavirus.

Numerosi sono stati gli incoraggiamenti e l’esempio che il dottor Bergamasco ha dato negli anni ai suoi collaboratori e in particolare quello di affrontare sempre il lavoro nella Polizia come una missione al servizio dello Stato e della collettività.

Il Questore Mannoni ha voluto salutarlo e ringraziarlo personalmente a nome di tutta la Polizia di Stato per il sacrificio e la dedizione mostrata, ricordandogli che: “Non si va mai in pensione dalla Polizia di Stato e non si finisce mai di farne parte. Non ci vedremo più tutti i giorni, ma le porte della Questura di Grosseto saranno sempre aperte. Grazie per il servizio reso e per ogni giorno che hai dedicato allo Stato ed al servizio dei cittadini”.

Eva Ghili

Il Questore ha poi rivolto un saluto affettuoso e un ringraziamento alla dottoressa Eva Ghilli, che ha iniziato la sua carriera nelle Questure di Torino e di Genova, prestando servizio all’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico e alla Sezione Antidroga della Squadra Mobile, dove ha maturato una notevole competenza professionale. Ha poi frequentato il 108° Corso di Formazione per Commissari presso la Scuola superiore di Polizia di Roma, al termine del quale è stata assegnata alla Questura di Grosseto. Qui si è occupata della delicata attività del controllo del territorio da parte delle Volanti della Questura, facendosi apprezzare da tutti i collaboratori per le particolari doti umane e professionali. Successivamente ha diretto l’Ufficio Immigrazione. Alla dottoressa Eva Ghilli il Questore ha rivolto un caloroso ringraziamento per il servizio prestato alla Questura di Grosseto e formulato i suoi migliori auguri per il nuovo incarico che sarà senz’altro denso di soddisfazione e successo professionale.