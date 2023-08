L’arcobaleno avvolge Grosseto al mattino – VIDEO

Grosseto.“Occorre cogliere l’attimo, alzare lo sguardo e si apre lo spettacolo dei colori che vince su ogni fuoco di artificio pur frutto dell’ ingegnosità umana”.

A dichiararlo è Antonio Tronconi, che ha inviato alla nostra redazione un video, registrato alle 7, dell’arcobaleno che questa mattina è apparso sul cielo di Grosseto.

“Questa mattina presto, un imponente e maestoso arcobaleno ha voluto avvolgere Grosseto con i suoi effetti cromatici a salutare finalmente una torrida ed infuocata estate, festante e quasi con la pretesa di ammonire; non volgete lo sguardo alle miserie terrene, ma rivolgetevi al cielo ed ampliate lo spettro della la vostra attenzione in cerca di prospettive più degne e realistiche, perché il tempo è quasi finito – spiega Tronconi –. Ed infatti è il tempo di un arcobaleno che tendenzialmente non dura più di un quarto d’ora nel suo massimo splendore e poi degrada fino a scomparire nel nulla. Come diceva Charlie Chaplin: ‘Alza gli occhi al cielo, non troverai mai arcobaleni se guardi in basso'”.