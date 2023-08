Buon cibo, musica e solidarietà in nome della prevenzione: la Lilt organizza una cena benefica

Grosseto. Estate… tempo di cene, musica, divertimento…e, se tutto questo ha anche una finalità benefica, allora tutto acquista più sapore.

La Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) è un ente pubblico con sede a Roma sotto il patronato del Presidente della Repubblica e sotto la vigilanza del Ministero della sanità. Da 100 anni la Lilt opera su tutto il territorio nazionale senza fini di lucro il cui compito primario istituzionale è diffondere la “cultura della prevenzione” (primaria, secondaria e terziaria) come metodo di vita.

La Lilt di Grosseto, insieme al 4° Stormo Caccia, organizza una cena evento mercoledì 30 agosto al Distaccamento straordinario dell’Aeronautica Militare di Marina di Grosseto.

La cena

L’idea nasce da Giovanni e Margaret Calabria, consigliere della Lilt, che, grazie al sostegno di tanti amici e conoscenti, sono riusciti in poco tempo a organizzare una serata che ha lo spirito del divertimento e il sapore della beneficenza.

Divertimento assicurato dalla splendida musica di Tommaso Imperio e Francesco Melani de “Le voci di Napoli”, concerto di canzoni napoletane con chitarra, voce, clarinetto e percussioni.

Sapore garantito dai prodotti che tante aziende del territorio hanno donato per la realizzazione della cena preparata dalle esperte mani del personale della cooperativa Il riccio di Erika Coppi e Alessandro Bocchi, che per primi si sono messi a disposizione per la realizzazione dell’evento.

“Un primo ringraziamento va al Comandante del 4° Stormo, il Colonnello pilota Filippo Monti, che, dimostrando una grande sensibilità, ha da subito sostenuto e reso possibile la realizzazione dell’evento – si legge in una nota della Lilt -. Un grazie va anche a tutte le aziende che prontamente hanno risposto all’appello: la Subissati Salumi, Il Fiorino, la Coop, Corsini Bakery, Nicchi Frutta, cantina I vini di Maremma, panificio Bagnoli Monte Amiata, Santori Wine, Idac, Alimentaria 2001, Sapori toscani”.

Inoltre a tutte le donne verrà donato un regalo, offerto da Gemology Cosmetics e Cc Estetica, per un checkup cutaneo estetico e uno sconto per coloro che volessero ricevere un trattamento cosmetico minerale Gemology.

“La sede Lilt di Grosseto offre un’ampia possibilità di accedere ad una varietà sempre crescente di specialistiche, nelle quali operano professionisti, pronti ad accogliere chi diventa socio LILT. La prevenzione resta l’arma più efficace per individuare in tempo l’insorgenza di un tumore. Resta l’arma migliore per salvarsi la vita. Sottoporsi a controlli diagnostici con regolarità, è il regalo più prezioso che ognuno di noi può fare a sé stesso e alle persone che ama – termina il comunicato –. E, come amano dire i volontari della Lilt, se ti ami pre-vieni”.