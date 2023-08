“Road to meraviglie”: le eccellenze gastronomiche e gli angoli di Grosseto protagonisti su Rai Premium

Grosseto. Tappa a Grosseto, tra ricette come il tortello maremmano e i pici al ragù bianco di maiale nero, oltre a luoghi da sogno quali la chiesa di Montepescali e il borgo di Batignano, per la puntata di “Road to meraviglie“, in onda domenica 27 agosto alle 14.10 su Rai Premium.

La puntata

Mariastella Giorlandino illustrerà le proprietà benefiche di questi cibi, mentre la nutrizionista Ileana Antonini ne spiegherà le caratteristiche organolettiche. “Road to Meraviglie” è un viaggio condotto da Stefano Bini per conoscere le tante curiosità di piccoli centri a volte meno conosciuti, ma preziosi e unici, regalando al telespettatore immagini e racconti del tutto inediti.

“‘Road to Meraviglie’ – dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale – è un progetto televisivo condiviso dall’amministrazione comunale che fin da subito ha voluto puntare sulla promozione di alcuni dei luoghi più caratteristici e sulle specialità gastronomiche della nostra Maremma. Una terra che attraverso il turismo, si sta promozionando a livello nazionale ed internazionale grazie anche e soprattutto ai propri piatti tipici”.