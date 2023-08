“Cena del buon vicinato”: un incontro per celebrare i coordinatori dei gruppi di vicinato

Grosseto. Il presidente della Pro loco aAborensis di Alberese e coordinatore del controllo del vicinato locale, Luca Varaglioti, promuove ed organizza, venerdì 25 agosto alle 20.30, una “cena del buon vicinato” negli stand gastronomici della festa paesana, in corso ad Alberese al campo sportivo.

La premiazione

Durante la serata saranno premiati, dal sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, con un attestato al merito, i coordinatori dei 21 gruppi del vicinato che hanno operato sino ad oggi sul territorio del Comune di Grosseto, alla presenza del vicepresidente nazionale vicario dell’associazione controllo del vicinato, il Colonnello Enzo Musardo, e del referente dell’Associazione controllo del vicinato provinciale Alberto Lazzeretti.

I premiati

Questi i coordinatori dei gruppi del vicinato che saranno premiati: Albegna Renato Chelli, Alberese Luca Varaglioti, Zona artigianale Nord Massimiliano Basi, Aurelia Antica-Gorarella-Stadio Barbara Bonari, Barbanella – Verde Maremma Francesco Liccardo, Barbaruta Marcello Moretti, Braccagni-Montepescali Loreno Baroni, Casotto dei Pescatori Fabrizio Vannucci, Squadre Basse – Cernaia – Chiocciolaia Luigi Ciccone, Grosseto Centro Amedeo Vasellini, Marina di Grosseto Simone Guerrini, Oliveto Paolo Madrucci, Pace – Parco Diversivo – Cittadella Andrea Vasellini, Palazzo Cosimini Vincenzo Lanza, Principina a Mare Lucio Masotola, via Quattro Poderi Luca Lombardi, Rispescia Luciano Gherardini, via Roma Gabriele Montagnani, Roselle Alessandro Aprili, Versegge Claudio Pellegrini, via Zircone Stefano Vannucci, via Mazzini Mirko Del Tongo.

“Si ringrazia la Pro loco Alborensis per questo pensiero gentile nei confronti di chi ogni giorno rappresenta il proprio gruppo di controllo del vicinato con abnegazione e dedizione e l’Unione Sportiva Alberese che organizza l’evento festivo locale – si legge in una nota degli organizzatori dell’evento –. L’invito a questa cena è rivolto a tutti gli aderenti ai gruppi del vicinato comunali di Grosseto e di quelli provinciali, ai familiari ed ai vicini di casa”.

Sono disponibili ancora pochi posti, chi intendesse prenotare può contattare il numero telefonico 339.7239258 oppure scrivere una mail all’indirizzo buonvicinatogrosseto@gmail.com.