Ferragosto, gli stabilimenti offrono cocomero ai bagnanti: le offerte serviranno a piantare nuovi alberi

Grosseto. Gli stabilimenti balneari di Marina di Grosseto e Principina Mare, aderenti all’associazione “Balneari della Maremma grossetana”, per il 15 agosto, nel pomeriggio, offriranno gratuitamente i cocomeri a tutti i turisti.

Il ricavato dell’offerta, in parte stanziato dagli stessi stabilimenti e in parte dalla raccolta fondi in beneficenza, verrà destinato per la sistemazione e l’abbellimento delle due località balneari con la piantumazione di arbusti per la riduzione della CO2 o di piante, in vista della stagione 2024.

Il tutto in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’assessorato di competenza di Erika Vanelli, per il progetto “Estate Clean”

Ecco gli stabilimenti che aderiscono all’iniziativa:

Marina di Grosseto:

Bagno Moby Dick;

Dopo Lavoro Ferrovieri;

Bagno Tre Stelle;

Bagno Lido;

Bagno Miramare;

Bagno Sirena;

Bagno Giglio;

Bagno Rosmarina;

Bagno Paperino;

Bagno Raffaello;

Bagno Vacanze;

Ricci di Mare;

Bagno Gabri;

Bagno Moderno;

Bagno La Bussola;

Bagno Tropical;

Bagno Bertini.

Principina a Mare: