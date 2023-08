“Se mi abbandoni mi uccidi, vigliacco!”: campagna de La Foresta che avanza contro l’abbandono di animali

Grosseto. Con lo slogan “Se mi abbandoni mi uccidi, vigliacco!”, i militanti de La Foresta che avanza stanno portando avanti in tutta Italia la campagna per sensibilizzare i cittadini sul tema degli abbandoni di animali – in particolare cani e gatti – che ogni estate si ripresentano in modo importante sulle nostre strade.

“Chi compie tali azioni – recita il comunicato – destina a morte pressoché certa i poveri animali, che tra l’altro finiscono spesso per essere investiti dagli stessi automobilisti, causando così a loro volta un rischio per l’incolumità di chi circola sulle nostre strade.”