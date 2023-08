Controllo del Vicinato: nasce un nuovo Gruppo in città

Grosseto. Crescono in città, tra i commercianti ed i residenti, la best practice del buon vicinato e la volontà di unirsi per contribuire a combattere malaffare e degrado, insieme al Comune ed alle forze dell’ordine.

In questi giorni è stato costituito un nuovo Gruppo del Vicinato a Grosseto, denominato “Centro via Mazzini“, che accoglie aderenti della via e delle aree contigue, dal bar Porta nuova a piazza del Sale compresa. Coordinatore temporaneo è Mirko Del Tongo, vice coordinatori sono Elena Giovanna Capitani, Paolo Castellani, Fabrizio Cilia, Maria Adele Guerreschi, Simone Moroni, Andrea Olivetta, Annamaria Olivieri, Alessio Terni. Nei prossimi giorni il gruppo si riunirà per un incontro formativo e per nominare il coordinatore ufficiale.

Il progetto di Opificio delle Idee per Grosseto, redatto nel 2016, pensato e costruito per favorire lo sviluppo di sempre più efficaci forme di collaborazione tra enti locali e cittadini a tutela della sicurezza dei territori, attraverso una forma di collaborazione che vuole sostenere l’azione delle forze dell’ordine e della Polizia locale agevolando il dialogo con i cittadini, agevolando le modalità di segnalazione di episodi criminali, di disordine sociale e di degrado, prosegue quindi proficuamente, sostenuto dal Comune e dall’Associazione Controllo del Vicinato (www.acdv.it). Tant’è che i Gruppi del Vicinato sono ormai una realtà sempre più importante sul nostro territorio, grazie a tutti quei cittadini che si impegnano volontariamente per i propri quartieri.

“Nel nostro caso parlare di sicurezza significa creare più tutela, è vicinanza, prossimità alle persone che percepiscono un maggiore livello di sicurezza, sapendo che esistono progettazioni condivise – dichiara Sergio Rubegni, referente di Grosseto dell’Associazione Controllo del Vicinato -. Ringrazio, a nome di tutti i grossetani, coloro che si sono attivamente impegnati in questo progetto, un esempio concreto che rappresenta un importante tassello in tema di tutela della legalità e di promozione delle buone norme di convivenza civile”.

Per informazioni o per aderire al gruppo Controllo del Vicinato Centro via Mazzini, inviare una richiesta all’indirizzo email buonvicinatogrosseto@gmail.com, oppure chiamare il numero telefonico 339.7239258.

“Ricordiamo inoltre che tutti i coordinatori saranno premiati con un attestato al merito, da parte del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, la sera di venerdì 25 agosto – termina Rubegni –, nel corso della cena del buon vicinato organizzata dalla Pro Loco Alborensis, in programma negli stand gastronomici della Festa di Alberese, al campo sportivo”.