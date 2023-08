Il Comune in campo contro l’abbandono dei rifiuti: ecco il nuovo impianto di videosorveglianza

Grosseto. L’amministrazione comunale di Grosseto ha voluto prendere provvedimenti nei confronti dei cittadini che abbandonano i rifiuti nelle aree di sosta dove sono collocati gli appositi contenitori.

Per contrastare il fenomeno, il Comune ha provveduto all’installazione di un nuovo impianto di videosorveglianza in grado di aiutare le Forze dell’Ordine nelle fasi di controllo post reato.

Il progetto

Il primo stralcio del progetto, presentato questa mattina nella sala del Consiglio comunale, ha un costo di 45.000,00 euro e prevede l’installazione di 10 telecamere alimentate sia con pannelli solari esterni che da linea fissa. Le stesse verranno posizionate nei dintorni dei contenitori di raccolta in un raggio di azione di circa 30 metri e resteranno accese 24 ore su 24.

“Gli abbandoni indiscriminati dei rifiuti ricadono su tutta la collettività – sottolinea il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. La nostra amministrazione ha fatto un grande lavoro di sensibilizzazione sull’educazione ambientale. Per questo motivo ringrazio l’assessore Erika Vanelli, tutto l’Ufficio ambiente e l’ingegner Domenico Melone, dirigente dell’Ufficio. L’abbandono dei rifiuti è un atto vandalico nei confronti della natura, è un vero e proprio reato”.

“Con l’installazione di questo sistema di videosorveglianza, ho finalmente raggiunto un obiettivo che mi ero prefissata da quando sono diventata assessore – spiega l’assessore all’ambiente Erika Vanelli –. La raccolta differenziata ha fatto un balzo in avanti e ha raggiunto quasi il 70%, inoltre abbiamo installato 821 postazioni per la raccolta dei rifiuti su tutto il territorio comunale. Abbiamo verificato che l’abbandono dei rifiuti si verifica sia in città che nelle frazioni e questo comportamento crea un degrado inaccettabile, oltre ad un costo per l’amministrazione per pulire, che poi si ripercuote sulla Tari pagata dai cittadini. Ringrazio gli ispettori ambientali per il loro grande lavoro e anche grazie a loro abbiamo individuato le zone in cui si verificano maggiori abbandoni di rifiuti. Inoltre, possiamo identificare anche chi causa questi disagi”.

A diffondere le specifiche del nuovo impianto di videosorveglianza sono il dirigente dell’Ufficio ambiente, l’ingegner Domenico Melone, e il funzionario dell’Ufficio, l’architetto Alessandro Bisdomini.

“Si tratta di un progetto innovativo, che unisce i sistemi informativi territoriali e la conoscenza dettagliata delle postazioni dei rifiuti – spiega Melone -. Abbiamo individuato una telecamera che dà una lettura notturna delle targhe delle auto che abbandonano i rifiuti e che è collegata con la Motorizzazione, in modo da individuare i responsabili dell’infrazione. Nel giro di tre anni vogliamo collocare trenta telecamere sul territorio. Il progetto sarà esaminato anche dal Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica in Prefettura perchè il sistema di videosorveglianza potrebbe essere utile a scoprire altri tipi di reato, come lo spaccio di droga”.

“Ringrazio il geometra Giovanni Rapisarda per il suo contributo alla realizzazione del progetto – aggiunge Bisdomini -. La novità principale è l’individuazione di 831 aree in cui possono essere installate le telecamere. Il 98% delle postazioni presenta un problema di abbandono dei rifiuti e nel 2023 il Comune ha già speso 35mila euro per la rimozione dei rifiuti abbandonati. Le telecamere che mettiamo in campo sono di ultima generazione: in un unico apparecchio si ha la lettura notturna delle targhe e la ripresa a colori anche al buio. La telecamera è dotata di un pannello solare per la ricarica delle batterie, registra 24 ore su 24 e invia le immagini alla rete di videosorveglianza comunale”.