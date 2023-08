L’Epg cerca un geometra a tempo pieno e indeterminato: come candidarsi

Grosseto. L’Edilizia provinciale grossetana Spa, la società partecipata dei 28 Comuni della provincia di Grosseto che gestisce il patrimonio immobiliare degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) – nei giorni scorsi ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un geometra, livello B3 (contratto Federcasa), da impiegare nell’area tecnica della società.

I requisiti

Tra i vari requisiti per l’ammissione alla selezione, sono previsti:

a) possesso del diploma di geometra o perito edile o equipollenti, oppure lauree assorbenti o altri titoli equipollenti di grado pari o superiore al diploma di geometra, necessari per l’accesso alla selezione. Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati nel bando sarà cura del candidato dimostrare l’equipollenza mediante indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. Per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’equipollenza con il titolo richiesto dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità;

b) possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra (esame di stato) o per titoli equipollenti;

c) possesso dell’attestato di frequenza e aggiornamenti previsti di cui al D.lgs. n° 81/2008 che abiliti all’incarico di coordinatore della sicurezza. Il suddetto titolo dovrà, causa esclusione, essere aggiornato e valido alla data specificata all’art. 3 dell’avviso;

d) età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il diritto alla pensione;

e) non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi o che comportino la destituzione del personale dipendente nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici o negli organismi pubblici partecipati; in ogni caso assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire.

La figura professionale, una volta assunta, si occuperà di collaborare alla progettazione definitiva ed esecutiva architettonica e/o strutturale di strutture di modeste dimensioni (anche in zona sismica), progettazione di impiantistica di modeste dimensioni (impianti di gas, riscaldamento, idricosanitari ed elettrici). Il tutto per interventi edilizi e/o piccole urbanizzazioni di sistemazione esterna, con finanziamento pubblico o privato, per edifici o semplici alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp), sia nel caso si tratti di nuova costruzione che di recupero edilizio e manutenzione ordinaria e straordinaria riferite a lavori non complessi, e l’utilizzo della strumentazione hardware e software in dotazione alla struttura tecnica della società.

La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per le ore 12.30 del 15 settembre 2023. Il bando è pubblicato al link https://www.epgspa.it/trasparenza/selezione-del-personale/avvisi-per-selezione-del-personale/, sul sito dell’Epg Spa.