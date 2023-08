Festa di San Lorenzo, gli ambulanti: “Il mercato del giovedì si terrà regolarmente”

Grosseto. Il mercato di San Lorenzo si farà. A rassicurare i clienti sono Anva e Fiva, rispettivamente il sindacato degli ambulanti della Confesercenti e della Confcommercio.

Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia che, visto che il giovedì combaciava con una festività (il santo patrono di Grosseto,) forse il mercato non ci sarebbe stato. E invece i banchi del mercato settimanale, quello del giovedì, saranno presenti in piazza come sempre.

«Come ogni giovedì ci farà piacere incontrare i nostri clienti – afferma Simone Zippilli, presidente provinciale Anva – e sarà l’occasione per augurare a tutti buon Ferragosto. Vi aspettiamo».

«Il mercato è sempre un’ottima occasione per fare acquisti anche nel giorno del patrono – afferma Agostino Ottaviani, di Fiva Confcommecio Grosseto – e quindi aspettiamo tutti come ogni giovedì».