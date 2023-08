Torna la “Raccolta di San Lorenzo” per aiutare la Caritas: cosa e dove donare

Grosseto. “Abbiamo ancora bisogno della vostra solidarietà“. E’ l’appello che la Caritas diocesana di Grosseto rivolge ai grossetani e ai turisti, affinché aderiscano alla seconda giornata della “Raccolta di san Lorenzo“, in generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per bambini, per l’igiene domestica e personale, in programma sabato 5 agosto per l’intera giornata.

Come contribuire

Si potrà contribuire recandosi a fare la spesa nei supermercati Conad di via Clodia, via Senegal o via Scansanese e al supermercato Coop del centro commerciale Aurelia Antica. Lì volontari di Caritas coinvolgeranno gli utenti chiedendo loro di acquistare prodotti da donare per la Bottega della solidarietà di Grosseto, dove 200 famiglie sono accompagnate nel loro stato di bisogno consentendo loro di poter fare la spesa come in un negozio, “pagando” non con il denaro, ma con una scheda a punti.

“E’ un impegno grande, quello della Bottega della solidarietà – dichiara Loredana Sauna, operatrice Caritas che è responsabile di questo servizio –, e quando arriviamo all’estate le provviste a disposizione calano, per cui la ‘Raccolta’ diventa l’occasione per coinvolgere le persone in questa rete di carità operosa che non conosce barriere di sorta. Siamo consapevoli, perchè lo tocchiamo con mano ogni giorno, che i bisogni si vanno allargando, che il caro vita sta incidendo anche su chi prima si poteva permettere di essere più generoso anche nel fare solidarietà, ma ci appelliamo alla buona volontà di ognuno perchè sabato il territorio possa dare una bella risposta, all’altezza degli anni passati”.

La “Raccolta” è giunta alla sua nona edizione. Fu lanciata per le feste laurenziane del 2014 allo scopo di rimettere al centro la figura del patrono di Grosseto e della Diocesi anche attraverso un segno che ne permettesse di evidenziare l’attualità del suo messaggio, lui che, giovane diacono a Roma, mostrò i poveri come i veri e unici tesori della Chiesa.

“Conad è impegnato in modo costante nei confronti delle persone più bisognose – afferma Paolo Degli Innocenti, presidente e socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto –: lo facciamo nel quotidiano con la politica dei prezzi, che tiene conto delle famiglie in difficoltà e nelle occasioni speciali di raccolta alimentare, facendo la nostra parte. Anche quest’anno i tre supermercati Conad di Grosseto parteciperanno alla ‘Raccolta di San Lorenzo’ donando un pancale di pasta per ciascun negozio, per un totale di 1500 pacchi, equivalenti a 750 chilogrammi di pasta. È il nostro modo di essere vicini a chi è meno fortunato perché in una comunità è importante unire le forze per sostenere chi ha bisogno di aiuto.”