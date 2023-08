Al parco con i bambini: fare movimento all’aria aperta

Portare i bambini al parco giochi, o semplicemente in un parco verde nel quale possano essere a contatto con la natura, porterà ai piccoli considerevoli benefici. Innanzitutto stare all’aria aperta ha un notevole impatto sul miglioramento dei sensi, in quanto, rispetto ad un luogo chiuso come può essere la casa, la scuola o l’asilo, offre una miriade di spunti in più per scoprire colori, suoni, profumi e sensazioni completamente nuove che coinvolgono tutti i cinque sensi, cosa fondamentale anche per lo sviluppo e il miglioramento della creatività.

L’importanza del gioco all’aria aperta

04 in maniera sana. Infatti, soprattutto negli ultimi decenni, è cosa sempre più comune lasciare che il loro svago sia affidato ad apparecchiature tecnologiche, spesso sotto forma di videogiochi violenti, che portano i bambini a sviluppare comportamenti ostili e aggressivi.

Giocando all’aria aperta conserveranno inoltre per il futuro dei bellissimi ricordi di questi istanti passati in riva ad un ruscello a scavare canali, dietro ad un albero a giocare a nascondino o a costruire castelli di sabbia con le apposite formine di plastica. O ancora scendere e salire dagli scivoli, arrampicarsi sulle palestrine e molto altro. L’importante è che i giochi per parchi siano certificati e omologati, per questo è importante affidarsi sempre ad aziende qualificate.

Vantaggi che si ricavano dal giocare all’aperto

L’esercizio fisico viene incoraggiato: molte aree incluse nei parchi, sono state ideate proprio allo scopo di incrementare lo sviluppo fisico dei bambini rafforzando i muscoli e mantenendoli attivi, così da garantire un buon funzionamento dell’apparato cardiovascolare e tenere lontana l’obesità infantile dovuta alla vita sedentaria.

Come già accennato in precedenza, sviluppa la creatività dei bambini, in quanto gli spazi all’aria aperta incoraggiano attività che risvegliano la loro immaginazione, stimolandone la curiosità, incentivandoli così ad inventare nuovi giochi che li aiutano a prendere decisioni e a risolvere le difficoltà che si presentano.

La salute mentale migliora: dal punto di vista psicologico e mentale, i giochi all’aria aperta offrono al bambino diverse opportunità per affrontare le proprie paure, migliorare l’autostima e avere la sensazione di conquista e di soddisfazione personale.

Innumerevoli sono poi anche i benefici della sfera sociale, dato che il confronto e il rapportarsi con gli altri bambini e con gli adulti porta il piccolo a sviluppare dei rapporti personali importanti e a sviluppare le proprie capacità relazionali. Questo risulta particolarmente essenziale per i caratteri riservati e timidi, i quali faticano ad aprirsi.

I bambini che possono giocare all’esterno più spesso risultano autonomi e indipendenti; essi sono in grado di cercare da soli le soluzioni ai problemi che si parano loro davanti. Si sentono inoltre più autosufficienti, in quanto la fiducia aiuta la conoscenza di sé e lo sviluppo degli interessi unici e personali.

Giocare in un parco rafforza il legame con la famiglia dato che il tempo di qualità e le attenzioni donate fanno sì che il bambino si senta amato e aiutato da tutta la famiglia.

Giochi ideali da fare al parco

Ci sono alcuni giochi in particolare perfetti per lo sviluppo psico-fisico del bambino.

Giocare a palla: fare attenzione allo spostamento della palla favorisce il pensiero e la formazione dei rapporti spaziali.

Dondolarsi sull’altalena: questa tipica struttura da parco giochi non solo suscita divertimento, ma allena anche l’equilibrio migliorando lo sviluppo psicomotorio. Inoltre dondolarsi stimola il pensiero creativo e il problem-solving.

I tunnel: favoriscono il miglioramento dell’agilità insegnando ai bambini il controllo del tempo e dello spazio.

Tutti quei giochi che si possono fare all’aria aperta a corpo libero, come ad esempio fare giravolte, saltare a campana, giocare con la terra, sono in grado di sviluppare nel pensiero del bambino il riconoscimento della consistenza degli oggetti, il senso dell’equilibrio e lo sviluppo muscolare.

Creare un parco nel giardino di casa

Stare all’aria aperta risulta così piacevole e rigenerante da provocare uno stato d’animo molto positivo, il quale fa diminuire il rischio di insorgenza di depressione. Visti i benefici, per chi ne ha la possibilità, è consigliato rendere il giardino di casa simile ad un parco per bambini, inserendo attrezzature da gioco come casette, scivoli, altalene, giostre, aree con sabbia, strutture di arrampicata, tunnel, giochi a molla e dondoli. L’ideale è aggiungere anche arredo per piccoli, come sedie e tavolini a misura di bambino, giochi da tavolo o da costruzione, i quali stimolano creatività e divertimento.

Cosa essenziale è rendere questa nuova area sicura per i bambini eliminando piante velenose, oggetti appuntiti e altri elementi che possono rappresentare un pericolo.

Ultima nota importante è quella di assicurarsi che il giardino sia ben ombreggiato in modo da proteggere i bambini dal sole nelle ore più calde della giornata.