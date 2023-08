Pasti per i senza dimora: il punto di consegna si sposta di fronte alla Caritas

Grosseto. Il servizio di consegna pasti per le persone senza dimora, avviato giovedì scorso dallo sportello Help center, si sposta, da questa sera, giovedì 3 agosto, dal piazzale della stazione di Grosseto, in piazza Marconi, a via Alfieri 11.

“Abbiamo deciso di spostare questo servizio di fronte alla Caritas di Grosseto per rispondere alle esigenze delle persone che si sono rivolte a noi in questa settimana e che hanno più facilità a raggiungere il centro – spiega Alberto Castagnini, responsabile dello sportello Help center per il Coeso Società della Salute -. In questo modo speriamo di poter arrivare a più persone, garantendo un servizio che sarà attivo per tutto il mese”.

Gli orari

Anche l’orario di consegna viene anticipato: sarà possibile, quindi, ritirare il proprio cestino con i viveri dalle 20 alle 20.30. Sono dieci i volontari della Caritas diocesana, della parrocchia dell’Addolorata e della Ronda della Carità e della Solidarietà coinvolti in questa iniziativa, finanziata nell’ambito del progetto “Interventi per il contrasto alla grave marginalità adulta e alla condizione di senza dimora”, finanziato dal “Poc Inclusione Priorità d’investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.1 – Po I Fead Misura 4” presentato dalla Regione Toscana.

La distribuzione dei pasti non serve solo a dare una risposta immediata a un bisogno, ma anche a creare un contatto con le persone senza dimora e gli adulti che vivono in condizioni di marginalità: attraverso la distribuzione di beni materiali, spesso, si riescono ad intercettare le persone orientandole verso il sistema dei servizi messi in campo da enti pubblici e del privato sociale.

Lo sportello Help Center

Lo sportello Help center è aperto dal lunedì al venerdì mattina, dalle 9 alle 13, e il martedì e giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 17. Lo sportello è nato dalla collaborazione tra Coeso Società della Salute e Ferrovie dello Stato italiane, con il supporto del Comune di Grosseto e della Regione Toscana, e prende il posto dello sportello Povertà e disagio che, da anni, il Coeso aveva attivato su Grosseto.