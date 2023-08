Ospedale Misericordia, i ringraziamenti di una paziente al personale: “Mi avete salvato la vita”

Grosseto. “Mi farebbe molto piacere se venisse pubblicata la mia personale esperienza che ho avuto con l’ospedale Misericordia di Grosseto. Infatti, spesso, sentiamo parlare di malasanità; invece, per una volta, io vorrei parlare di una sanità che funziona veramente bene, una sanità che salva vite come è successo a me”.

Inizia così la lettera che una donna residente a Ferrara ha scritto alla nostra redazione.

“Il 21 luglio scorso ho accusato un malore e sono stata portata d’urgenza al Pronto Soccorso di Grosseto – continua la lettera -. In pochissimo tempo il personale sanitario è stato in grado di diagnosticare l’origine del mio problema, la sindrome di Guillain-Barré, una malattia auto-immune abbastanza rara che attacca il sistema nervoso che, se non curata tempestivamente, può portare a gravi conseguenze. Sono stata ricoverata 7 giorni in rianimazione, dove medici ed infermieri mi hanno seguito incessantemente, non solo dal punto di vista prettamente sanitario, ma anche morale, non mancando mai di darmi continuo conforto che mi ha dato coraggio per andare avanti”.

“La primaria del Centro trasfusionale ha interrotto le proprie ferie per sottopormi urgentemente alla prima seduta di plasmaferesi ed, insieme ai suoi colleghi, mi hanno sottoposto al ciclo di cure che mi hanno salvata – continua la lettera –. Successivamente sono stata trasferita in Neurologia, dove ho continuato le terapie del caso e dove ho continuato a ricevere la massima attenzione e supporto morale dai medici e dagli infermieri del reparto. Adesso sono fuori pericolo e sono stata dimessa, grazie a tutto il personale sanitario che mi ha curata, accudita e coccolata. Grazie per tutti quei gesti, per tutte quelle carezze che, a volte, non hanno bisogno di mani, perché hanno alleviato tutta la mia sofferenza fisica e psicologica nei momenti più difficili e mi hanno fatto tanto bene al cuore”.

“Grazie ospedale di Grosseto – termina la lettera –!!! Ed un sincero ringraziamento anche ai donatori di sangue. La donazione è vita, non scordiamolo mai”.