Immigrazione, il sindaco: “700 nuovi arrivi a Grosseto, Regione e Unione Europea dove sono?”

Grosseto. “Dov’è la solidarietà dell’Unione Europea? Dov’è la Regione Toscana? Perché la nostra Capitaneria di Porto è costretta a scandagliare ogni giorno le acque territoriali alla ricerca di barconi e barchini da soccorrere?”

A dichiararlo, in un video sulla sua pagina Facebook, è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Siamo alla vigilia di una vera e propria rivoluzione in tema di ricollocazioni di immigrati – continua il sindaco -. Presto la nostra provincia, insieme ad Arezzo e Siena, sarà la destinazione privilegiata di nuove assegnazioni. A Grosseto arriveranno presto 700 nuovi immigrati. 50mila immigrati arrivano ogni anno in Italia. Ma ci rendiamo conto? Com’è possibile pensare che un Paese come il nostro possa accogliere 50mila immigrati?”.

“Mi sembra incredibile che la Regione possa pensare, attraverso il finanziamento ai Sai, di poter risolvere il problema dell’immigrazione con politiche di integrazione. Perchè continua ad incoraggiare e finanziare gli enti del terzo settore senza rendersi conto che all’interno del nostro Paese tutte queste persone non potranno mai entrare? E l’Europa dov’è in tutto questo? Abbiamo il dovere di difendere le nostre città – termina Vivarelli Colonna -. Città che vivono di turismo, un termine che mal si coniuga con problemi legati alla sicurezza e con il rispetto della legalità”.

Ecco il link al video del sindaco: https://www.facebook.com/AntonfrancescoVivarelliColonna/videos/306563245084925