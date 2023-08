Falsi funzionari dell’Agenzia delle Entrate e sms Inps: aumentano le truffe alle impese

Grosseto. “Il nostro appello è di tenere sempre alta la guardia, perché la truffa è dietro l’angolo“. Così Confcommercio Grosseto ha scritto ai suoi associati e adesso estende l’appello a tutti gli imprenditori della provincia.

Le segnalazioni

All’associazione con sede in via della Pace sono arrivate segnalazioni da parte di alcune sue imprese associate che hanno ricevuto, in questi giorni, strane telefonate da parte di malintenzionati che, fingendosi funzionari dell’Agenzia delle Entrate, hanno chiesto di fornire o confermare la propria e-mail e l’Iban del conto corrente “al fine di poter erogare il bonus da 1.200 euro”.

Ulteriore segnalazione, arrivata ad un’altra attività con sede in provincia, riguarda un sms. Questa volta, si tratta di un falso messaggio Inps.

Si legge: “Gentile utente, per evitare la revoca dei suoi benefici Inps la invita a identificarsi, per proseguire” e l’invito a cliccare sul “seguente link”. Anche in questo caso si tratta di una comunicazione fraudolenta, un cosiddetto “tentativo di phishing” finalizzato a carpire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso.

“Invitiamo a fare estrema attenzione – commenta Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto – perché i tentativi di truffa sono molto frequenti. La drammaticità è che è sempre più difficile riconoscerli perché sono concepiti in modo sempre più creativo quanto subdolo, e non di rado accade che qualche imprenditore purtroppo ci caschi. Il consiglio da tenere sempre presente è diffidare di tutto, perché ormai nessuno tra enti, agenzie o gestori di utenze usa metodi come le telefonate, le visite porta a porta o le e-mail generiche. E comunque, quando si riceve una dubbia comunicazione dove si richiede di pagare qualcosa, o di comunicare i propri dati e in particolare il proprio Iban, ci raccomandiamo di contattare i nostri uffici, che sono sempre a disposizione”.