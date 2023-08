“Cicloturismo in Maremma”: pubblicata la guida curata da Fiab

Grosseto. Venticinque itinerari cicloturistici, di uno o più giorni, che traggono origine dai percorsi del cicloraduno nazionale Fiab che si è svolto in Maremma nel giugno 2016, e dall’ “Atlante Bike”, pubblicato sul portale ufficiale della destinazione turistica della Toscana visittuscany.com, lanciato nell’ottobre 2022 e curato da Fiab Grosseto Ciclabile per il Comune di Grosseto e l’Ambito Turistico Maremma Sud, di cui Grosseto è capofila.

La Maremma cicloturistica dà spettacolo anche nella nuova pubblicazione “Cicloturismo in Maremma”, giunta alla terza edizione e presentata oggi in occasione della consegna della Candiera gialla di ComuniCiclabili Fiab al Comune capoluogo.

Oltre 1500 chilometri nella terra dei butteri da percorrere in bicicletta, strada gravel o mtb, muscolare o a pedalata assistita, con una varietà di percorsi e difficoltà altimetriche che vanno dalla pianura alla collina.

“Con questa raccolta – commenta Angelo Fedi, presidente di Fiab Grosseto Ciclabile e consigliere nazionale Fiab dell’area del cicloturismo – abbiamo voluto creare un luogo virtuale dove si possano ritrovare le varie anime che spingono le persone a inforcare una bicicletta, dallo sportivo al contemplativo, a chi interpreta la bici come terreno di sfida con sé stesso, a chi la trova il mezzo ideale per la scoperta del territorio in chiave sostenibile. La Maremma grossetana di storie da raccontare ne ha infinite, così come infinite sono le possibilità di scelta di itinerari tra i borghi millenari, le aree archeologiche, i parchi e le oasi di questa terra che si estende tra la costa tirrenica e il Monte Amiata. Abbiamo provato a dare un senso compiuto ad ogni percorso con un ultimo, lungo itinerario in sei tappe e 350 chilometri che li racchiude tutti, è il Grand Tour della Maremma, un itinerario interamente segnalato sul territorio che inizia e si chiude a Grosseto dopo aver raggiunto le spiagge più belle delle Toscana, le meraviglie delle Colline Metallifere, i contrafforti del Monte Amiata, le terre della civiltà del Tufo, la Costa d’Argento e il Monte Argentario”.

Tracce Gps scaricabili

Le tracce Gps di tutti gli itinerari della guida sono scaricabili dai portali www.visittuscany.com e www.fiabgrosseto.it

La Maremma grossetana crocevia del cicloturismo nazionale

Il territorio della Maremma grossetana è attualmente al centro di progetti cicloturistici d’interesse nazionale che fanno capo alla rete Bicitalia, come la Ciclopista Tirrenica (Bicitalia 19), o la Ciclovia Grosseto – Fano (Bicitalia 18), mentre dall’Argentario trova origine un nuovo itinerario coast to coast da Orbetello a Civitanova Marche, proposto nella programmazione regionale di Toscana e Umbria.