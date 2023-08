Vigili del Fuoco: i sindacati hanno incontrato il sottosegretario Prisco e le autorità

Grosseto. Un incontro importante, quello che si è tenuto ieri, lunedì 31 luglio, al Comando dei Vigili del fuoco di Grosseto tra i sindacati ed Emanuele Prisco, sottosegretario all’Interno, Laura Lega, prefetto capo dipartimento dei Vigili del Fuoco soccorso pubblico e difesa civile, e Carlo Dall’Oppio, capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Durante l’incontro, al quale hanno partecipato Salvatore Gallotta, della Cgil Fp, Francesco Barzagli, della Fns Cisl, Sergio Rubegni, della Uil Pa, Aldo Mazzi, della Usb Pi, e Paolo Petri, della Conapo, sono stati rappresentanti alcuni problemi legati, principalmente, alle sedi di servizio e al turn over, ma sono stati messi in luce anche i punti di forza dei presidi organizzati sul tutta la provincia.

“Mettere in campo così tante attività da parte del Comando dei Vigili del fuoco e del suo personale – hanno sottolineato le organizzazioni sindacali – richiede uno sforzo organizzativo e formativo particolarmente gravoso per il personale impiegato. Per poter affrontare adeguatamente tutte le attività necessarie è stata avanzata la richiesta di un potenziamento dell’organico e un rinnovamento dei mezzi di soccorso. Tante sono, infatti, le carenze da risolvere sul territorio: ad esempio, la sede di Arcidosso da tempo inadeguata, quella di Isola del Giglio, che richiede uno step definitivo per un moderno modello di soccorso tecnico urgente per le isole minori, che permetta l’invio di personale tramite i nuovi elicotteri Aw139 a volo notturno. O ancora l’età media del personale e l’importante turnover al quale andiamo incontro”.

Le attività

Nel corso della visita, infatti, sono state illustrate le tante attività portate avanti sul territorio: i due presidi acquatici (Ansedonia e Follonica), il presidio antincendio boschivo rurale (Aib) di Ansedonia, il distaccamento stagionale (Isola del Giglio) e i due distaccamenti volontari per il servizio di soccorso al cittadino (Manciano e Sorano), oltre al polo acquatico e al polo di Direttore operativo antincendio boschivo (DoAib) nelle due sedi di Ansedonia per la formazione.

“Cogliamo l’occasione di questo incontro, che è stato proficuo, per rappresentare le nostra istanze e che ci auguriamo sia seguito da un nuovo momento di confronto con le autorità per aggiornarsi sulle tematiche affrontate – hanno concluso i sindacati -, per stimolare anche i rappresentanti delle istituzioni locali a un interessamento per queste attività e queste tematiche di grande importanza nell’interesse del servizio di soccorso al cittadino“.