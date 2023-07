Lutto in città, muore noto titolare di un autosalone: il cordoglio di Confcommercio

Grosseto. Si è spento all’età di 61 anni Fabrizio Brizzi, noto imprenditore grossetano.

Fabrizio gestiva con il fratello Fortunato l’autosalone multimarca “Brizzi auto” in via Siria.

Domani (sabato 29 luglio) alle 10.00 saranno celebrati i funerali nella chiesa parrocchiale di Santa Lucia.

Lascia il figlio Niccolò e la moglie Marzia.

Alla famiglia Brizzi vanno le più sentite condoglianze da parte di Confcommercio Grosseto, a nome del presidente Giulio Gennari, del direttore Gabriella Orlando e dell’intero staff dell’associazione.

“I Brizzi sono da sempre nostri associati – commentano con commozione dalla Confcommercio di Grosseto –, sono persone molto serie e stimate. La notizia della prematura scomparsa di Fabrizio ci addolora. Avendo lavorato da sempre nel mondo del commercio delle automobili, Fabrizio Brizzi era molto conosciuto in città. Una persona che si è distinta non solo per la sua professionalità, ma anche per le sue doti umane. Amava la vita e la sua famiglia e la sua perdita è un vuoto incolmabile per tutti. Ci stringiamo con sincero e profondo dolore a Fortunato e a tutta la famiglia Brizzi”.