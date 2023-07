Furti in casa: il 43% dei grossetani non si sente al sicuro ed è più preoccupato rispetto a due/tre anni fa

Grosseto. Cresce il timore di furti in casa tra i grossetani. Quasi uno su due (43%) non si sente al sicuro nella propria abitazione e dichiara di essere oggi più preoccupato di quanto non lo sia stato negli ultimi due/tre anni.

Una sensazione alimentata da esperienze individuali e dai molti casi di cronaca, che raggiunge uno dei picchi proprio in questo periodo, con le partenze estive per le vacanze.

Lo rivela l’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni.

I dati

La maggiore preoccupazione è quella di aggressioni rivolte a sé o ai propri familiari (46%). C’è poi il timore per i danni economici legati ai danneggiamenti della casa (37%) e alla sottrazione di denaro e oggetti preziosi (22%). Ma a preoccupare sono anche i danni emotivi per la perdita di beni affettivi (35%).

Il momento in cui i grossetani sono più in pensiero è quando sono fuori casa (46%), per lavoro o per le vacanze. Il 43% teme invece di subire un furto di notte, mentre dorme.

Ma come si proteggono gli abitanti di Grosseto? La prima soluzione cui guardano è quella tecnologica, attraverso l’installazione di un impianto di allarme o di sorveglianza (59%). Segue, per il 50%, il miglioramento della sicurezza di porte e finestre.

In procinto di partire per le ferie, due su tre (63%) pensano di chiedere ai familiari di dar un occhio alla casa durante l’assenza e il 56% ritiene utili come deterrente per i ladri ed elemento di sicurezza i gruppi di vicinato.

Per tutelarsi dalle conseguenze di questi eventi spiacevoli, in molti sottolineano infine l’utilità di una polizza assicurativa, considerata importante soprattutto per coprire i danni economici (63%), ma anche per far fronte a eventuali riparazioni da parte di professionisti (26%). Un altro 15% sottolinea il senso generale di sicurezza che riceverebbe dal sapersi protetto da una forma assicurativa.

“I dati del nostro Osservatorio evidenziano un’accresciuta preoccupazione verso furti e rapine in casa e proprio per questo molti intervistati sono propensi a fare investimenti per rendere la propria abitazione più sicura – dichiara Marco Brachini, direttore Marketing, Brand e Customer Relationship di Sara Assicurazioni –. Una polizza assicurativa può rappresentare una soluzione molto efficace, coprendo i danni patrimoniali in caso di intrusione e furti, così da avere una maggiore sicurezza per chi vive la casa”.