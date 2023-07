Biogas e cattivi odori: Della Negra assolto dalla querela sporta dal sindaco

Grosseto. Con sentenza del 21 luglio scorso il Tribunale di Grosseto, nella persona del Giudice dott. Adolfo Di Zenzo, ha assolto Matteo Della Negra dal reato di diffamazione aggravata nei confronti del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, in merito a dei post pubblicati su Facebook inerenti al Protocollo per la gestione degli impianti a biogas nel comune di Grosseto firmato nel 2021, perchè il fatto non costituisce reato.

Il sindaco Vivarelli Colonna aveva sporto querela per diffamazione nei confronti di Della Negra e si era costituito parte civile con l’avvocato Alberto Bancalà, chiedendo inizialmente un risarcimento danni di ben 100mila euro, in seguito ridotti a 10mila. Della Negra, difeso dall’avvocato Marco Meconcelli, ha sostenuto di aver esercitato legittimamente il proprio diritto di manifestazione del pensiero e di critica. Presente in aula anche l’avvocato Andrea Vasellini. Dovranno attendersi 90 giorni dalla sentenza per il deposito delle motivazioni.

“Il problema dei cattivi odori causati dalle attività di alcuni impianti a biogas persiste – si legge in una nota del comitato Grosseto Aria Pulita –: numerose le segnalazioni nei giorni scorsi da Casalecci, via Orcagna, via Trebbia, via Mascagni, via Europa, via Ximenes, via Emilia, via Lago di Fogliano, zona ospedale, zona Pizzetti. Il comitato Grosseto Aria Pulita invita tutti a continuare a segnalare i cattivi odori e i disagi subiti alle Forze di polizia, alla Procura (anche via pec), agli organi di informazione e sul web nella pagina Facebook del comitato. Tutti insieme possiamo far valere i propri diritti, incluso il diritto alla salute, come previsto dalla Costituzione della Repubblica italiana”.