Quattro nuovi mezzi per le attività della Croce Rossa: inaugurazione in piazza Duomo

Grosseto. Giovedì 27 luglio, alle 18.30, in piazza Duomo, saranno presentati e benedetti i nuovi mezzi che il comitato di Grosseto della Croce Rossa Italiana ha acquistato per rendere più adeguato ed efficiente il servizio reso quotidianamente alla comunità maremmana.

All’evento sono stati invitati il Prefetto di Grosseto, che ha assicurato la propria presenza, il sindaco di Grosseto, il presidente della Provincia e le più alte autorità civili e militari. Don Ivano Rossi, Proposto del Capitolo della Cattedrale, officerà la cerimonia di benedizione di 4 nuovi mezzi.

I nuovi mezzi

Si tratta di un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto di disabili, un pulmino Ford Transit per il trasporto di disabili, un carrello torre faro con motopompa per interventi di Protezione Civile e un Quad CForce 1000 EFI 4×4 allestito per soccorsi in aree logisticamente difficoltose.

Il comitato di Grosseto ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per il contributo di 25.000,00 euro per l’acquisto del pulmino e Maria Vollaro per il contributo di 20.000,00 euro per l’acquisto del Fiat Doblo.

“L’investimento complessivo di oltre 100mila euro è stato reso possibile, oltre che dalla generosità dei donatori, dallo straordinario lavoro e sacrificio dei nostri Volontari ai quali esprimiamo un’ammirata ed immensa gratitudine – si legge in una nota della Croce Rossa -. La cittadinanza è invitata a intervenire”.