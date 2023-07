Festambiente scalda i motori in vista dell’edizione 2023: il programma

Grosseto. Al taglio del nastro di Festambiente 2023 manca una settimana e nella cittadella ecologica di Rispescia, in località Enaoli, fervono i preparativi. L’appuntamento è dal 2 al 6 agosto.

Questa mattina, nella sala conferenze del Cassero di Grosseto, si è tenuta la rituale conferenza stampa cittadina a cui, oltre all’ideatore e coordinatore della manifestazione Angelo Gentili, hanno partecipato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore all’ambiente del Comune di Grosseto, Erika Vanelli, il direttore generale di Banca Tema, Fabio Becherini, il presidente del Parco regionale della Maremma, Simone Rusci.

Il programma

La formula, dopo tre anni di contingentamenti e restrizioni causa Covid-19, torna quella di sempre: musica, spettacoli, cinema, teatro, reading, laboratori per bambini e ragazzi, sport, escursioni, dibattiti, approfondimenti e buon cibo. L’ingresso e le attività continueranno a essere gratuite.

La manifestazione nazionale dell’associazione ambientalista più importante d’Italia torna più accessibile che mai.

Di rilievo e richiamo gli artisti che si alterneranno sul palco centrale. Il 2 agosto saliranno Bobo Rondelli & Le chitarre da ripostiglio con “Forse che sì, forse che no”, uno spettacolo che vedrà l’artista toscano portare sul palco tutte le canzoni più ironiche, scanzonate, irriverenti e tanto amate dai suoi seguaci storici, ma anche dai giovani e giovanissimi che vedono in lui un artista capace di interpretare il presente attraverso uno sguardo libero e privo di pregiudizi sul futuro.

Il 3 agosto sarà la volta di Edoardo Leo, attore di cinema, teatro e tv, regista e sceneggiatore reduce dal successo planetario – nel vero senso della parola – del film “Era ora” (visto da 20 milioni di spettatori in 190 paesi su Netflix). A Festambiente porterà sul palco “Le mie letture semiserie”, un personalissimo zibaldone di riflessioni sull’arte, l’umorismo, la natura umana attraverso brani raccolti in decenni di ricerca, per rileggere insieme le storie collettive, “chi siamo e come ci raccontiamo“, per dirla con le parole dell’artista.

Il 4 agosto il testimone passerà nelle mani di Roberto Vecchioni con “L’Infinito – Parole & Musica unplugged tour”, uno spettacolo in cui affronterà i temi a lui più cari attraverso monologhi e racconti, intervallati dai brani dell’ultimo album “L’Infinito” e da alcuni classici del suo repertorio.

Il 5 agosto Franz Di Cioccio, Patrick Djivas e Flavio Premoli, accompagneranno le spettatrici e gli spettatori in un viaggio nella storia della Pfm, la prog band italiana più famosa al mondo che continua a raccogliere un grande successo di critica e di pubblico, sia in Italia che all’estero.

La chiusura sarà il 6 agosto con la Bandabardò e l’attesissimo evento “Se mi rilasso collasso – Un libro suonato”. Durante la serata, saranno ripercorsi trent’anni di musica, parole, battaglie, sorrisi, sudore sotto e sopra il palco di uno dei gruppi che hanno saputo unire intere generazioni attraverso il tempo e lo spazio.

“Festambiente – ha dichiarato Angelo Gentili, ideatore e coordinatore del festival – si conferma punto di riferimento del territorio sul fronte delle politiche ambientali e di questo non possiamo che esserne orgogliosi. Nell’ambito della cinque giorni affronteremo temi strategici per il Paese e per la Maremma. Riconversione, agroecologia, biodistretto della Maremma, parchi e aree protette, finanza etica, sostenibilità sociale e nei grandi eventi: sono questi i temi che affronteremo senza mai mettere da parte la chiave che da sempre rende vincente la nostra iniziativa: la leggerezza. Spazio anche alle attività per i bambini e i ragazzi, con un’intera programmazione a loro dedicata, al cinema, alle pillole culturali, a sport, escursioni, cibo buono, sano e di filiera corta. Un concentrato di futuro che, ciascuno per la propria parte, può contribuire a costruire. Di sicuro, un tassello importante per la crescita nella nostra Grosseto e per il futuro dell’Italia.“

Tra gli spettacoli in programma, oltre a quelli sul palco principale, anche gli intrattenimenti musicali al Ristorante “Peccati di gola” (aperto dalle 19.30). Ogni sera, la cena a luci soffuse in uno dei luoghi più suggestivi di Festambiente sarà allietata dalla qualità artistica di musicisti e artisti speciali che, attraverso il jazz, il blues, il reggae, il surf, la musica tradizionale irlandese, accompagneranno le visitatrici e i visitatori in un viaggio intorno al mondo. Il 2 agosto “Il quartetto jazz Stand-Hard”, il 3 agosto “The Hidden Note – Musica tradizionale irlandese”, il 4 agosto “Tito Blues Band”, il 5 agosto “The Big Swell – Reggae edition”, il 6 agosto “Fabrizio Biscontri jazz quartet”: sono queste le band che si alterneranno sul secondo palco dedicato alla musica. L’appuntamento è dalle 21.30.

“Come ogni anno nel periodo estivo non può mancare l’appuntamento con Festambiente, il festival nazionale di Legambiente volto allo sviluppo del Paese, in un modo più equo, giusto e sostenibile – ha dichiarato il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. La nostra amministrazione è felice di sostenere Legambiente nella realizzazione di questa importante iniziativa che, da sempre, si impegna a diffondere un messaggio di salvaguardia del pianeta. Un messaggio ampiamente supportato dal nuovissimo distretto biologico della Maremma, il progetto condiviso da Comuni, associazioni ed enti del settore che incoraggia la conversione alla produzione biologica, valorizzando i prodotti locali e promuovendo la cultura dell’agroecologia.”

I dibattiti

Spazio poi agli approfondimenti con, tra le altre e gli altri, il presidente di Libera Don Luigi Ciotti, il presidente emerito della Corte costituzionale Giuliano Amato, l’ex presidente della Consulta Giovanni Maria Flick, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’europarlamentare Camilla Laureti, il sottosegretario al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica Claudio Barbaro, il presidente della Commissione ambiente della Camera dei Deputati Mauro Rotelli, il presidente della Commissione lavoro della Camera dei Deputati Walter Rizzetto, il presidente della Commissione agricoltura del Senato della Repubblica Luca De Carlo, il direttore generale dell’unità di missione per l’attuazione del Pnrr del Ministero dell’agricoltura Marco Lupo, il presidente di Federparchi Luca Santini, la portavoce del Forum Terzo Settore Vanessa Pallucchi, il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani.

“Banca Tema – ha dichiarato il presidente Francesco Carri – rinnova il sostegno a Festambiente anche per la trentacinquesima edizione. Come Banca di credito cooperativo siamo profondamente legati a questa manifestazione, con cui da sempre condividiamo valori e obiettivi. Il nostro impegno per la sostenibilità e la transizione climatica, secondo quanto previsto dai fattori Esg, è costante. Insieme alla Fondazione Polo universitario grossetano abbiamo recentemente tenuto un convegno per promuovere la sinergia tra ambiente e finanza verso un mondo più sostenibile, in un contesto in cui il nostro pianeta si trova di fronte a sfide ambientali senza precedenti. Siamo convinti che la transizione verso stili di vita sostenibili richieda l’impegno di tutti gli attori politico-istituzionali ed economici, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei cambiamenti da attuare e di promuovere adeguate politiche ambientali.”

Le escursioni

In programma anche escursioni nell’ambito della cornice “La mattina di Festambiente” e dopo le 17.30, organizzate allo scopo di conoscere più da vicino la Maremma e di sensibilizzare grandi e piccini sul tema della salvaguardia.

“Festambiente – ha dichiarato Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma – anche quest’anno si conferma il luogo privilegiato di dibattito e confronto sui grandi temi dell’attualità. Ormai un appuntamento tradizionale che parla di futuro e di visioni oggi quanto mai necessarie. Una vera e propria mappa, con la quale il Parco e gli altri ospiti possono orientare i propri programmi e verificare le proprie azioni. La vicinanza con il Parco non è solo geografica, ma rappresenta una vera e propria comunione di intenti.”

Programma completo della manifestazione: www.festambiente.it