Emergenza caldo: modifiche ad alcuni servizi di Sei Toscana

Grosseto. In ottemperanza alle linee di indirizzo emanate dalla Regione Toscana per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore, Sei Toscana informa che alcuni servizi manuali previsti nelle ore più calde della giornata potrebbero subire delle modifiche.

Per far fronte alla straordinaria condizione climatica di queste settimane, infatti, il gestore ha comunicato ai Comuni dell’Ato Toscana Sud una possibile rimodulazione dei servizi previsti solitamente nella fascia oraria pomeridiana, anticipandoli dove necessario alla mattina o riprogrammandoli in orario serale.

Le modifiche non riguarderanno i servizi di raccolta domiciliare, né quelli previsti in occasione di eventi, mercati e per il decoro dei centri storici. Ai lavoratori è richiesto tuttavia di adottare misure specifiche per la prevenzione del rischio.