Muore decano dei maestri di tennis in Maremma: ha forgiato i migliori talenti grossetani

Castel del Piano. E’ morto questa mattina all’ospedale di Castel del Piano Raffaello Turcaloro, conosciuto da tutti come Lello, il decano dei maestri di tennis della Maremma.

Nato nel 1945 a Soriano Calabro, da giovanissimo si era trasferito a Roma dove, frequentando i circoli di tennis, si era appassionato a questo sport diventando uno dei migliori interpreti italiani dell’epoca e venendo in contatto con i grandi campioni. Intrapresa la carriera di maestro, era entrato nello staff tecnico della Federazione e, negli anni ‘70, era giunto in Maremma dove aveva deciso di stabilirsi insegnando in vari circoli di Grosseto e della costa, crescendo numerosi allievi, alcuni dei quali giunti alle competizioni nazionali ed internazionali. Qualche anno fa aveva coronato il suo sogno di costruire un circolo tutto suo a Casotto Pescatori, dove ha continuato ad insegnare fino a poche settimane fa, fino a che le condizioni di salute glielo hanno permesso.

Oltre che un ottimo maestro, Lello Turcarolo era anche un grande intrattenitore di chi frequentava il suo circolo raccontando aneddoti della sua lunga carriera, di epiche sfide sui campi di tutta Italia, dei titoli conquistati, tra cui quello italiano riservato ai maestri, ma anche quelli sfiorati durante la sua carriera. Ricordava poi tutti i suoi ragazzi che hanno raggiunto successi, ma anche quelli che, magari, si erano solo avvicinati al tennis appassionandosi a questo sport, ma praticandolo poi solo per diletto. Dalle sue parole tutti erano sullo stesso piano, perché per lui prevaleva l’amore per il tennis ed era quello che ci teneva donare a chi frequentava i suoi campi. Quello stesso che lo ha portato ad impugnare la racchetta fino agli ultimi giorni della sua vita.

I funerali

Lello Turcaloro lascia la moglie Danka Zagorak, i funerali si svolgeranno lunedì mattina alle 10.30 a Poggi del Sasso dove risiedeva, la salma è esposta all’obitorio dell’ospedale di Castel del Piano.