Accademia Autolinee Toscane: iniziata terza classe per aspiranti autisti in Maremma

Grosseto. Primi giorni di lezione in aula per i 21 nuovi partecipanti alla nuova classe di Accademia attivata nel territorio del Dipartimento Sud. Il progetto di Autolinee Toscana è rivolto alla formazione autisti e a sopperire alla cronica carenza di personale alla guida: quella appena partita è la terza classe in poco più di 1 anno.

Sono 21 gli aspiranti autisti in aula che, dopo la firma del contratto di assunzione di mercoledì 19 luglio, hanno già iniziato la formazione propedeutica al conseguimento delle patenti necessarie, ovvero D e Cqc (Carta qualificazione del conducente, obbligatoria per chi esercita il trasporto pubblico locale), con costi coperti da Autolinee Toscane (per un privato il costo complessivo è di circa 4mila euro). Tra costi di formazione in aula, rilascio patenti, visite mediche e costi organizzativi interni, Autolinee Toscane sostiene costi per circa 12-16 mila euro per ciascun aspirante autista.

La classe

La classe è mista tra under e over 29: si tratta di 4 donne e 17 uomini; di loro 8 sono under 29. Diciotto i residenti in Toscana: 2 provengono dalla provincia di Arezzo; 1 dalla provincia di Firenze, 5 da quella di Grosseto e 10 da quella di Siena. Gli altri arrivano rispettivamente dalla Basilicata (1) e dalla Campania (2).

Tra i partecipanti tutti arrivano da precedenti esperienze lavorative di vario tipo e, in alcuni casi, hanno deciso di cambiare il proprio lavoro anche se a tempo indeterminato, a favore della nuova opportunità professionale garantita da Autolinee Toscane.

“Il progetto Accademia sta raccogliendo adesioni e consensi – spiega il direttore delle risorse umane di Autolinee Toscane, Alessandro Stocchi – e questa è già la terza classe attivata nel Dipartimento Sud di Autolinee Toscane, nelle due precedenti la prima (a maggio 2022) ha visto la partecipazione di 11 autisti, tutti under 29, tutti già in servizio nella sede operativa di Siena. Nella seconda edizione, iniziata lo scorso mese di febbraio, hanno iniziato il percorso 21 autisti, misti fra under e over 29, di cui 14 su Siena, 4 su Grosseto e 3 su Arezzo. Di questi, ad oggi sono entrati in servizio 16 autisti (2 su Arezzo, 3 su Grosseto e 11 su Siena), mentre gli altri stanno definendo le pratiche di rilascio delle necessarie patenti. Notiamo che molti dei partecipanti hanno deciso di accogliere la nostra sfida anche nel caso di un lavoro già attivo in altri contesti, perfino a tempo indeterminato in alcuni casi, rimettendosi in discussione in una nuova realtà come la nostra”.

Ovviamente, chi è già in possesso dei titoli può presentare la propria candidatura ad Autolinee Toscane, indipendentemente dal percorso di Accademia. Il canale di selezione del personale tradizionale resta sempre attivo. Infatti, la campagna di Autolinee Toscane per reclutare nuovi conducenti non si ferma.

Le candidature

Ecco nel dettaglio le tre tipologie a cui si rivolge Autolinee Toscane e le modalità di invio delle candidature attraverso il portale online creato appositamente per il reclutamento: https://playyourjob.com/atbus/

Autisti già formati

Riguarda chi è già in possesso delle patenti di categoria superiore (patente D, DE e Cqc, ossia la Carta di qualificazione del conducente). In questo caso basta inserire la propria candidatura nel portale online. Si tratta della forma di reclutamento tradizionale, rivolta a quanti sono già formati per questo lavoro o l’hanno già fatto precedentemente.

Candidati non formati

“Accademia”, la scuola di formazione interna, è rivolta sia agli under 29 sia agli over 29 non in possesso delle patenti specialistiche. Chi è assunto in Accademia compie il percorso formativo, compresa l’acquisizione delle patenti specialistiche, a costo zero. Il canale per inoltrare le candidature è lo stesso per entrambe le categorie Under e Over 29.