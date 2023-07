Pasfa: il Comandante provinciale dei Carabinieri membro onorario dell’associazione

Grosseto. Il consiglio direttivo nazionale dell’associazione Pasfa, su sollecitazione della sezione di Grosseto, ha nominato membro onorario dell’associazione il Colonnello Giuseppe Adinolfi, Comandante provinciale dei Carabinieri di Grosseto.

Questa mattina, per l’occasione è stata celebrata una Santa Messa all’interno della caserma “Canzanelli”, alla presenza di militari e associate. La funzione è stata officiata dal cappellano militare per la Legione Carabinieri Toscana, don Pietro Folino Gallo.

Una sinergia, quella tra Carabinieri ed associazione Pasfa di Grosseto, molto proficua, e che ha visto, solo a titolo di esempio, diversi progetti condivisi diventare realtà, tra cui la promozione dell’associazione tra i militari, come anche verso le altre istituzioni pubbliche, ed il coinvolgimento delle associate in ogni iniziativa che ha interessato l’Arma dei Carabinieri.

Il Pasfa

L’Associazione per l’assistenza spirituale alle forze Armate (Pasfa), è un’organizzazione di laici volontari, apolitica e senza fini di lucro. Riconosciuta quale organismo di volontariato cattolico, opera in diretta collaborazione con l’Ordinariato militare per l’Italia, avendo come principale finalità quella di prestare assistenza spirituale, morale, materiale e culturale ai militari di ogni Forza Armata e dei corpi di polizia ad ordinamento militare.