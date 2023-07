Un Doblò, un massaggiatore elettrico e due sedie motorizzate per la Misericordia

Grosseto. Ottimi traguardi, quelli raggiunti della Misericordia di Grosseto, grazie al bando per il Terzo settore erogato dall’ amministrazione comunale del capoluogo maremmano, da cui lo scorso anno ha ottenuto il finanziamento per i progetti presentati.

Oltre a un massaggiatore elettrico di ultima generazione, grazie al finanziamento ottenuto sono state acquistate due nuove sedie motorizzate per la movimentazione di persone da soccorrere con particolari disabilità, per un’erogazione complessiva di 100mila euro.

Grazie alla generosità delle attività commerciali grossetane è stato, inoltre, possibile donare alla Misericordia di Grosseto un nuovissimo automezzo: un Fiat Doblò a 6 posti che permetterà di incrementare il numero di servizi sociali e sanitari sul territorio grossetano.

Nel corso della consegna del mezzo, avvenuta questa mattina nella sede della Misericordia di Grosseto, le attività commerciali che hanno contribuito all’acquisto del Doblò hanno ricevuto un attestato, mentre Maria Vollaro ha ricevuto l’attestato di socia benemerita della Confraternita per il contributo donato alla Misericordia in occasione dell’alluvione in Emilia-Romagna, durante la quale i volontari grossetani hanno portato il loro aiuto alle popolazioni colpite.

“Sono entusiasta di questa iniziativa – ha sottolineato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Oggi i volontari rappresentano la parte fondante della nostra società e sono encomiabili perchè dedicano parte del loro tempo libero a chi soffre. Il Comune è grato alla Misericordia e la sosterrà sempre: nel mondo c’è sempre più bisogno di solidarietà e di volontari”.

“Ringrazio i 180 volontari della Misericordia perchè svolgono tanti servizi in provincia di Grosseto – ha aggiunto Sara Minozzi, assessore comunale al sociale -. La Confraternita è un partner indispensabile per le nostre iniziative sociali”.

“La Misericordia è attiva a Grosseto dal 1560 – ha spiegato il Governatore della Confraternita di Grosseto, Edoardo Boggi –. Di fronte alla pandemia da Covid ci siamo trovati ad affrontare un’emergenza mai vista: ricordo sempre che in quel periodo il sindaco Vivarelli Colonna venne a consegnarci personalmente le mascherine e questo gesto è il simbolo del rapporto di collaborazione reciproca che esiste tra il Comune e la Misericordia. Assicuriamo 13mila servizi all’anno, 25 servizi al giorno, gestiamo 12 chiamate di emergenza al giorno. Io sono nella Misericordia dal 2008 e la Confraternita mi ha aiutato tanto a crescere e ha accresciuto il mio bagaglio culturale. Ringrazio l’amministrazione comunale e le aziende che ci supportano. Invito i cittadini a fare volontariato perchè ce n’è sempre bisogno e lo Stato deve essere consapevole della forza dei volontari. Noi abbiamo a disposizione nella nostra sede anche il centro anti usura, a cui si rivolgono centinaia di persone”.

“L’operato della Misericordia fa sì che la parola di Dio si traduce in azioni concrete – sottolineato don Claudio Piccinini, correttore della Confraternita -. Dobbiamo imparare a lavorare in sinergia e a dire a chi ha bisogno di noi che ci saremo sempre. Bisogna agire come il buon samaritano, facendo il bene in modo disinteressato”.