“Ecoattivi”: ecco l’app che offre buoni spesa ai cittadini virtuosi

Grosseto. Il Comune di Grosseto aderisce al progetto nazionale “Ecoattivi“, l’app che premia i comportamenti positivi dei cittadini.

“Si tratta di un progetto interessante, che crea dei meccanismi virtuosi di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Ringrazio l’assessore Erik Vanelli, l’architetto Domenico Melone, dirigente del settore Ambiente, le associazioni di categoria. I cittadini virtuosi saranno premiati e potranno partecipare a concorsi nazionali e locali, per i quali il Comune ha stanziato un plafond. Inoltre, sarà ricompensato anche chi frequenta strutture e luoghi culturali della città di Grosseto e anche i giovani riceveranno incentivi. E’ un progetto innovativo, la sensibilità verso l’ambiente è un aspetto su cui puntiamo molto”.

“Come Comune abbiamo deciso di aderire ad un progetto per sensibilizzare la cittadinanza, invitandola a compiere azioni virtuose – commenta l’assessore all’ambiente Erika Vanelli –, e per offrire un sostegno alle attività commerciali, che potranno aderire gratuitamente e disporre di un piano di marketing condiviso. L’amministrazione si impegna quotidianamente per portare avanti le buone pratiche ambientali: la nostra attenzione è sempre alta. Abbiamo il dovere di educare i cittadini al rispetto dell’ambiente”.

“Ogni cittadino può collegarsi all’app ‘Municipium’ e scaricare l’app ‘Ecoattivi’ – dichiara l’architetto Domenico Melone –. Dopo che l’utente si è registrato, l’app funziona da sola. Il punteggio acquisito per i comportamenti virtuosi può essere convertito in buoni spesa. L’app sarà scaricabile gratuitamente dalla prossima settimana. Questo progetto incentiva i comportamenti virtuosi dei cittadini e sostiene i commercianti, che possono entrare in una piattaforma di marketing di livello nazionale”.

“Il progetto merita un plauso, ma vogliamo sottolineare anche due aspetti – spiega Marco Di Giacopo, di Confesercenti –: è necessario creare una mappa digitale aggiornabile e offrire incentivi a chi scarica questa app.”

“Anche Ascom apprezza questa iniziativa – sottolinea Andrea Fabbri, di Confcommercio –, anche se sarebbe necessario coinvolgere le associazioni di categoria nella fase embrionale del progetto. Bisogna snellire la burocrazia, in modo tale che i rimborsi promessi ai commercianti possano essere veloci. Adesso, l’imprenditore deve lavorare il più possibile con meno pensieri e in modo rapido”.

“Sposiamo a 360° gradi questo progetto – aggiunge Agata Rienzo, presidente del Centro commerciale naturale del centro storico –: per i commercianti rappresenta un’ottima occasione di pubblicità”.

Il progetto

‘EcoAttivi’ è un progetto che premia i comportamenti positivi dei cittadini mettendo a disposizione delle amministrazioni pubbliche uno strumento semplice, efficace e potente per stimolare e sostenere cambiamenti significativi nelle abitudini consolidate dei cittadini. Tramite “EcoAttivi” e grazie all’utilizzo di coupon, segnalibri, locandine, ecostop (che riportano un QRcode univoco), è possibile premiare molte azioni di interesse collettivo, come il conferimento dei rifiuti all’isola ecologica, il compostaggio domestico, la mobilità sostenibile, la frequentazione dei luoghi di interesse della città, i prestiti dei libri in biblioteca ed altro. Il sistema attribuisce punti, gestisce estrazioni a premi, classifiche, badge di merito e indicatori di performance, utilizzando le tecniche di “ludicizzazione” (sfide, missioni, classifiche) e la possibilità di vincere premi, come strumenti di coinvolgimento e motivazione degli utenti.

Il concorso a premi “Ecoattivi”

Il progetto prevede un concorso nazionale a premi (con estrazione programmata ad aprile 2024) con in premio un veicolo elettrico tra tutti i cittadini dei Comuni aderenti al progetto. Sarà possibile anche scaricare la classifica dei cittadini attivi per realizzare azioni semplici, ma di forte motivazione, come la consegna di attestati, o la possibilità di convertire i punti maturati in sconti sui servizi a domanda diretta.

La piattaforma “EcoAttivi”

Il progetto permette, all’interno dell’app, in modo semplice ed efficace di verificare le azioni premiate, i punti maturati e i premi disponibili. Tramite l’app è possibile rispondere a quiz e test, risolvere enigmi, invitare amici, leggere codici univoci e maturare punti. Inoltre la piattaforma gestisce classifiche locali e nazionali, sfide e missioni, badge, livelli e indicatore di performance, costruendo un ambiente stimolante applicando tecniche di ricompensa (giochi, sfide, missioni e classifiche).

Gli Ecostop (lettura del QRcode)

Gli Ecostop identificano i punti fisici specifici dove è possibile maturare punti. Solitamente vengono rappresentati da locandine A4 o A3 riportanti il QRcode e la regola di utilizzo, come ad esempio: “40 punti una volta a settimana per utente”. Ogni volta che un cittadino sarà in prossimità dell’Ecostop e soddisferà la regola potrà maturare i punti. Sono utilizzati ad esempio per premiare la frequentazione del Parco della Maremma e la frequentazione di musei e mostre e di tutte le strutture culturali che hanno aderito al progetto.

I Coupon e i Segnalibri univoci con qrcode

Lo strumento più semplice utilizzato da “EcoAttivi” sono i Coupon e i Segnalibri, stampati su carta riciclata con un messaggio che promuove i gesti positivi e con un codice per attribuire i punti. Ogni Coupon e ogni Segnalibro ha un codice diverso dall’altro, può essere letto una volta sola dall’app e viene contestualmente annullato, accreditando i punti relativi. I Coupon saranno consegnati al centro di raccolta per certificare il conferimento di materiali differenziati riciclabili. I Segnalibri saranno distribuiti in biblioteca o nelle scuole superiori per premiare o incentivare la lettura. I Coupon e i Segnalibri sono strumenti di comunicazione molto efficaci, trasmettono un riconoscimento esplicito per l’azione compiuta e motivano l’utente a scaricare l’app Municipium e ad aderire alla comunità degli iscritti.

I quiz ed enigmi

Tramite l’App gli utenti potranno risolvere quiz su tematiche legate alla sostenibilità, due volte a settimana, migliorando le proprie conoscenze in materia e ottenendo 50 punti per il concorso.

Le sfide e le missioni

Periodicamente vengono proposte delle missioni o delle sfide che individuano un obiettivo in un certo periodo (ad esempio due settimane) e un punteggio (ad esempio 200 punti). Se l’utente riuscirà a raggiungere l’obiettivo maturerà automaticamente i punti messi in palio.

Il compostaggio domestico (Ecofoto)

Esiste una funzione nell’app che permette di guadagnare punti a chi fa il compostaggio domestico. Sarà sufficiente segnalare tramite una foto il possesso e l’utilizzo della propria compostiera.

Gamification (ludicizzazione) e social

Il progetto integra le più efficaci tecniche di gamification (ludicizzazione) per coinvolgere gli utenti e diffondere il progetto sui social. In particolare ogni utente vedrà visualizzata la sua performance giornaliera, il suo saldo punti, la sua posizione nella classifica nazionale e comunale.

Le azioni locali da premiare

Le azioni virtuose possono appartenere a tre ambiti principali di intervento:

a) ambientali: raccolta differenziata, compostaggio domestico, riduzione dei rifiuti, risparmio energetico, riduzione consumi idrici (casette dell’acqua)…;

b) sociali: volontariato, associazionismo, donazione sangue;

c) culturali: biblioteche, musei, teatro, concerti, mostre, eventi locali….

Ogni azione potrà essere premiata solo se documentabile ed abbinata al codice fiscale del cittadino virtuoso che si è registrato alla piattaforma.

Il ruolo degli operatori economici locali

“Ecoattivi” è un progetto che può essere utilizzato come sostegno del commercio locale, riconoscendo il ruolo di servizio alla comunità che la rete di servizi e commercio presente sul territorio esercita. “Ecoattivi” supera le tradizionali logiche dei sistemi incentivanti “one to one” basate sull’assunto che “più spendi più ti premio” per affermare il principio “meglio ti comporti più ti premio”. Le attività commerciali locali possono aderire al progetto gratuitamente, in questo modo hanno accesso a un sistema di marketing non convenzionale che permette di fidelizzare i clienti tradizionali ed acquisire nuovi clienti, di accedere a strumenti di comunicazione condivisi per sostenere attività promozionali e costruire un circuito di attività che fanno co-marketing. Non è necessario chiedere ai cliente di sottoscrivere una tessera perchè “Ecoattivi” funziona con la propria App e tutti i cittadini che compiono le azioni specificate nel regolamento hanno diritto, automaticamente, agli Ecopunti.

Le attività commerciali che aderiscono al progetto vengono pubblicate nell’app, nel sito e in apposite locandine da appendere nei negozi stessi e vengono identificate da apposite vetrofanie. L’attività di contatto dei commercianti potrà essere portata a termine in collaborazione con le associazioni di categoria attive sul territorio. Durante tutto il periodo di durata del progetto un operatore della Maggioli gestirà i rapporti con i commercianti (comunicazioni mail e sms, gestione delle problematiche in itinere, variazione dati (orari, offerte, ..) su app e sito, …).

I buoni spesa

I buoni spesa vengono estratti a sorte tra tutti i biglietti guadagnati dai cittadini del Comune (più punti maturati maggiori probabilità di vittoria) in due estrazioni programmate ad ottobre e a dicembre. Ogni attività commerciale del Comune che aderisce al progetto “EcoAttivi” accetta il buono spesa e riceverà il rimborso corrispettivo. L’importo erogato dal Comune per l’anno 2023 è di 5.000,00 euro , cioè per 200 buoni da 25 euro/cadauno.

Rimborso ai commercianti

Il progetto “Ecoattivi” prevede la gestione di un budget per il rimborso degli ecosconti ai commercianti che verrà effettuato periodicamente (al momento ogni due mesi circa) tramite bonifico bancario con trasmissione documentazione di riepilogo.

Un progetto versatile ed adattabile

“Ecoattivi” è un progetto molto versatile e facilmente adattabile alle esigenze del territorio: nuove azioni da premiare sono facilmente integrabili anche in un momento successivo al lancio del progetto. Ad esempio nel caso si vogliano premiare i cittadini che partecipano ad uno specifico evento, sarà sufficiente raccogliere con un portatile e un lettore laser i codici fiscali in un file excel da inviare poi al sito di “Ecoattivi” con l’indicazione del punteggio da assegnare. In questo modo sarà semplice premiare iniziative di pulizia, giornate in bicicletta, eventi del baratto, campagne contro la zanzara tigre o altre iniziative. “Ecoattivi” è quindi uno strumento di comunicazione per sostenere le politiche e le iniziative sul territorio a disposizione dell’Ente locale.

Il Club dei Comuni EcoAttivi e la community degli iscritti

Il Club dei Comuni EcoAttivi è una comunità informale di Enti e cittadini che condividono l’impegno per diffondere la cultura e i principi della responsabilità sociale e della sostenibilità ambientale. L’obiettivo del Club è diffondere buone pratiche e incentivare i comportamenti positivi dei propri residenti, sia tramite tecniche di “ludicizzazione” (giochi, sfide, missioni e classifiche), che con l’attribuzione di premi. La condivisione di valori è la leva principale che sostiene il cambiamento di abitudini consolidate e conferisce senso e scopo a nuovi stili di vita. Tramite la condivisione si crea un senso comune di appartenenza alla comunità e agli obiettivi di tutela della qualità della nostra vita garantendo sostenibilità e competitività al territorio in cui viviamo e lavoriamo. La comunità è seguita e promossa con una forte attività di assistenza clienti. E’ possibile ricevere assistenza via mail per qualsiasi problema e, a seguito del primo contatto, anche supporto telefonico. Inoltre, vengono inviate regolarmente comunicazioni a tutti gli iscritti con consigli su come realizzare azioni positive e migliorare le proprie performance.

Adesione al Club Comuni EcoAttivi

L’adesione da diritto, ai cittadini residenti nei comuni aderenti al Club, di partecipare all’estrazione annuale con in palio un veicolo elettrico. Inoltre, prevede la possibilità di consegnare all’Ente una serie di materiali (locandine, coupon, segnalibri) per premiare azioni specifiche come l’accesso all’ecocentro o alla biblioteca e locandine da posizionare sul territorio per promuovere attività particolari.