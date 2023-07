“Artigiani per la vita”: ancora pochi posti per partecipare alla cena di beneficenza

Grosseto. Ancora pochi posti disponibili per partecipare all’evento di raccolta fondi “Artigiani per la vita” organizzato, come ogni anno, da Cna Grosseto alla Cava di Roselle. Domani, martedì 18 luglio, è possibile aderire all’iniziativa che mira a raccogliere risorse per la Fondazione Il Sole onlus di Grosseto.

Il programma

Appuntamento, quindi, dalle 19.30 alla Cava di Roselle con una serata tutta da gustare. Oltre all’aperitivo, curato dalle associazioni Ais e Ses con i vini della Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano e dal bar pasticceria Rock Flower, è prevista una cena, interamente preparata da associati e dipendenti di Cna Grosseto, con l’aiuto dello chef Mauro Del Principe e il coordinamento di Daniela Morosini, presidente del comitato di zona Grosseto di Cna, a base di prodotti locali, donati dai numerosi sponsor. Il menu prevede pappa al pomodoro saporita, farro ai sapori del mare, quiche semplice dell’orto, formaggi del Caseificio sociale di Manciano; risottino di gamberi e lasagne con verdurine dell’estate, come primi piatti; moscardini morbidi con pisellini primavera, per secondo; melone ciucco al porto e torta “Artigiani per la vita” offerta dal panificio “I frutti del grano”. Vini rossi e bianchi, acqua naturale e gassata di Sbrocca, caffè firmato Caffè d’Italia.

Durante la serata, inoltre, che vede la conduzione di Carlo Sestini, sono previste le esibizioni acrobatiche de “Il Fondino 2.0“, la musica della Filarmonica “Città di Grosseto” e il concerto di The Music Crew Band, formazione composta da 11 elementi, che proporrà i più grandi successi delle musica pop e rock italiana e internazionale.

Contribuiscono alla realizzazione dell’iniziativa “Artigiani per la vita”: Associazione italiana sommelier (Ais), Scuola europea sommelier (Ses), Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano, Sbrocca, cooperativa Uscita di Sicurezza, panificio “I frutti del Grano”, Tv9, Maremma in diretta, Caseificio sociale di Manciano, Favilli, Eventi Perfetti, Caffè d’Italia, Banca Tema, Conad, Pasticceria Rock Flower, Rosati Carta, Sapori di Toscana, Michele Guerrini immagini, Il Fondino 2.0, la Filarmonica “Città di Grosseto”, The Music Crew Band, Assicoop Toscana, Mauro del Principe.

Come prenotare

Per prenotare il proprio posto a tavola si può chiamare Cna Grosseto al numero 0564.4711 o scrivere ad associazione@cna-gr.it