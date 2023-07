Simulazione di un salvataggio in mare: esercitazione dei bagnini a Marina di Grosseto

Marina di Grosseto (Grosseto). Nella giornata di lunedì 17 luglio si svolgeranno le prove di salvataggio in mare da parte degli assistenti bagnanti, dalla torretta 1 alla torretta 21, dipendenti della Balneari della Maremma grossetana.

Le prove

Le prove consisteranno nel recupero in mare da parte di un assistente bagnante a nuoto ed uno sul pattino di ordinanza. A terra, dopo la fase di recupero, verranno prestate le prime operazioni di soccorso e sarà effettuata la manovra con il defibrillatore semi-automatico.

I bagnini

I bagnini della Balneari della Maremma grossetana presidiano il litorale di Marina di Grosseto, sia per la parte delle concessioni sia per la parte della spiaggia libera, per garantire maggior tutela possibile ai turisti e bagnanti.

2 volte a settimana vengono organizzate prove e allenamenti al fine di incrementare il lavoro in team, che permette ai Piani di salvataggio di poter garantire una maggior riuscita.

Sono presenti numerosi defibrillatori semi-automatici lungo la costa e distribuiti nei vari stabilimenti e la maggior parte del personale, sia degli stabilimenti che degli assistenti bagnanti della Balneari della Maremma grossetana, è provvista di attestato Blsd.

La prova sarà coadiuvata alla presenza della Delegazione di spiaggia di Marina di Grosseto, con il Maresciallo Giuseppe Romiti, del responsabile del piano Simone Guerrini, della fiduciaria Fin della sezione di Grosseto Silvia Madioni, degli operatori dell’Humanitas.

Il ritrovo è fissato nella sede della Balneari della Maremma grossetana, al Bagno Moby Dick, alle 9.00.