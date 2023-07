Pomodori ripieni toscani, sapore di Mediterraneo

Il grande caldo è arrivato, ma non è certo un buon motivo per rinunciare ai piaceri della tavola.

Per trovare ispirazione e arricchire di gusto l’estate, occorre rispolverare un grande classico realizzato proprio con l’ingrediente principe della stagione estiva, il pomodoro.

I pomodori ripieni alla toscana sono un un’ottima soluzione da condividere sulla tavola nelle cene in compagnia o da riporre nella borsa frigo per essere consumati come sfizioso piatto da spiaggia. Si tratta di un piatto unico, quasi sempre accompagnato da un contorno di golose patate al forno, ottimo da gustare sia a temperatura ambiente che freddo. I pomodori ripieni rappresentano un trait d’union della cucina mediterranea: la ricetta è infatti preparata in moltissimi paesi, tra cui la Turchia, la Spagna, il Libano e la Grecia (dove vengono chiamate Gemistà). A cambiare, nelle varie declinazioni, è spesso la diversa combinazione di erbe aromatiche e spezie oppure la natura stessa della farcitura che può essere preparata con il riso, con la carne o con una semplice e sfiziosa panatura.

Si inizia dalla scelta del pomodoro: per la buona riuscita del piatto occorrono dei pomodori ben rotondi, di media dimensione e maturi al punto giusto. È il turno del riso: la varietà primariamente impiegata per la ricetta tradizionale è il carnaroli perché consente un’ottimale tenuta in cottura. Semplic,i ma essenziali sono infine le erbe aromatiche, coprotagoniste della ricetta, da impiegare a volontà per aggiungere profumo e sapore senza appesantire.

La ricetta

Ingredienti

6 pomodori rotondi

250 gr riso carnaroli

1 cipollotto bianco

1 spicchio aglio

q.b erbe aromatiche a piacere: prezzemolo, basilico, menta, origano fresco, timo, erba cipollina

q.b olio extravergine di oliva

q.b. sale e pepe

2 patate di medie dimensioni

Procedimento