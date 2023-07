Parco della Maremma: Alberese e Talamone unite da un itinerario per mountain bike

Grosseto. Un tratto di 2 chilometri che costeggia la ferrovia attraversando la parte centrale del Parco della Maremma; sembra poca cosa, ma in realtà è un’opera destinata a modificare radicalmente la percorrenza ciclabile del Parco e del territorio limitrofo.

Questi 2 chilometri sono infatti quelli che mancano per connettere una vasta rete, già esistente, di ciclabili e strade poderali che collegano Grosseto con Alberese, Alberese con il Collecchio e da lì le strade poderali nel comune di Magliano fino, in ultimo, a Talamone passando per la strada della Valentina.

Un’opera che il Parco della Maremma, grazie anche al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, ha fortemente voluto, progettato e realizzato, anticipando quella che sarà in futuro la ciclopista tirrenica.

Un tassello fondamentale che apre importanti possibilità di sviluppo turistico non solo per il Parco della Maremma, ma per l’intero sistema turistico e sportivo della costa.

“Il ciclo-turismo – afferma il presidente del Parco Simone Rusci – costituisce una modalità eccezionale per la fruizione del nostro territorio, un’occasione importante per il turismo lento e sostenibile ed un volano per la destagionalizzazione dei flussi turistici. Con quest’opera l’ultima tessera in un mosaico vasto e bellissimo, che tocca in pochi chilometri alcuni dei luoghi più suggestivi della nostra costa.”

‘‘La tutela dell’ambiente – dichiara il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Luigi Salvadori – è uno degli ambiti verso i quali la nostra istituzione sta intensificando i propri interventi anche nel territorio grossetano. Salutiamo dunque con grande soddisfazione questo nuovo percorso ciclabile che, siamo certi, incontrerà il favore dei tanti cicloturisti che, soprattutto in Toscana, sono particolarmente numerosi. Un percorso reso ancora più suggestivo dalla bellezza del Parco della Maremma”.

I lavori

Le opere, realizzate con risorse proprie dell’Ente Parco e con un contributo di 30.000 euro, erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, sono consistite nella pulizia e nello spianamento del terreno, nella realizzazione di due ponti ciclabili, nella realizzazione e nella modifica dei sistemi di recinzione delle proprietà agricole e nelle opere di segnaletica del percorso.

Il percorso è sterrato, per mountain bike.

L’inaugurazione

Il tratto del Collecchio sarà inaugurato sabato 22 luglio, alle 17.30, con una sbiciclettata da Alberese fino alla Tenuta dell’Uccellina (circa 12 chilometri complessivi tra andata e ritorno), dove si festeggerà con frutta e bibite fresche.

Il tracciato sarà poi aperto tutti i giorni e sarà gratuito.

Le prenotazioni per l’evento di apertura possono essere effettuate scrivendo a booking@parco-maremma.it.