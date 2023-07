Ecco la pizza della gentilezza: come partire dal cibo per promuovere atti gentili

Grosseto. La pizzeria “L’Angolo di Corrado”, in via Anna Magnani 68/70 a Grosseto, aderisce alla proposta presentata dall’assessore alla gentilezza del Comune di Grosseto, Angela Amante, adottando le pratiche gentili del progetto “Gentilezza Estate” e proponendo nella sua pizzeria il menù “Pizza & Gentilezza”, preparato con i seguenti ingredienti:

il cuore, alla base di tutto (la pizza della gentilezza è una variante a forma di cuore di qualsiasi pizza che si trova nel menù, a costo di listino invariato);

1 pizzico di gentilezza, per dare gusto;

1 o più sorrisi, per preparare il tutto;

il calore del prendersi cura di sé e degli altri affinché la gentilezza diventi un’abitudine diffusa (la pizza viene servita con un buon appetito e una frase gentile).

In tutta Italia si stanno moltiplicando le esperienze che promuovono atti gentili, uno di questi è la pizza della gentilezza ideata da Corrado Rocchi. L’idea, semplice ma efficace, vuole sensibilizzare le nuove generazioni alle pratiche gentili attraverso il cibo. Il cibo infatti può essere inteso come stile di vita, espressione di socialità, incontro e scambio fra generazioni e popoli, specchio della storia e delle tradizioni di un territorio. La pizza unisce, la mangi intorno a una tavola, a passeggio con gli amici, con la famiglia. Il cibo, frutto dell’identità culturale, si trasforma in uno strumento per esprimerla e comunicarla. Ecco allora che la pizza della gentilezza diventa uno strumento per favorire le buone pratiche dei cittadini per accrescere il bene comune.