Civica benemerenza a Federico Forcelloni: il Consiglio comunale conferisce il riconoscimento

Grosseto. Il Consiglio comunale conferisce la civica benemerenza a Federico Forcelloni, scomparso precocemente nel novembre del 2018, su proposta del presidente della Federazione italiana degli sport equestri, Marco Di Paola.

Federico Forcelloni

Grossetano di nascita e maremmano doc, Federico è sempre stato un grandissimo punto di riferimento per il mondo dell’equitazione italiana.

Dal 1999 si è occupato della promozione e della divulgazione degli sport equestri, prendendo parte attivamente ed in prima persona all’organizzazione di molteplici iniziative, primo, in ordine cronologico, il Campionato maremmano equestre di salto ostacoli. Nel 2000 è stato eletto consigliere nazionale della Federazione italiana sport equestri, carica che ha ricoperto sino al 2016, occupandosi di settori cari alla tradizione maremmana, quali la monta da lavoro e l’equitazione di campagna, attivandosi costantemente per la valorizzazione e la promozione della cultura e delle tradizioni del cavallo italiano.

Dal 2005 al 2006 è stato capo-missione federale della squadra italiana impegnata nei Campionati del Mondo rispettivamente di Endurance, a Dubai, e di monta da lavoro, a Lisbona, occasioni nelle quali l’Italia ha conquistato la medaglia d’oro.

Il forte legame di Federico con la città di Grosseto e con il mondo dell’equitazione è emerso in più occasioni, non solo durante manifestazioni quali il “Grosseto Horse Festival” e “il Live Aid Horses”, ma anche nel ruolo che ricopriva nel consiglio direttivo dell’Ente Parco regionale della Maremma.

“Il conferimento della civica benemerenza a Federico Forcelloni, rappresenta il tributo della nostra comunità cittadina a una personalità importante, un caro amico per tutti noi, che ha dato un dando un contributo fattivo non solo alla crescita del territorio, ma anche al patrimonio culturale, ai valori e all’identità nel quale ci riconosciamo – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore alla cultura Luca Agresti e il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti –. Con sincera emozione, oggi, rendiamo questo omaggio alla memoria di Federico, capace di trasmettere il suo entusiasmo per la sua più grande passione. Siamo fieri di annunciare, insieme al vicesindaco Bruno Ceccherini, che siamo lavorando sulla realizzazione del futuro Museo del Buttero e delle tradizioni popolari, per mantenere vivo il passato con un occhio vigile sulle prospettive future. Un doveroso ringraziamento va a tutti i consiglieri per aver accolto la richiesta di conferimento e averla votata all’unanimità“.