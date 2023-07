Imballaggi su misura: una strategia efficace per ridurre costi e rifiuti

Il passaggio verso l’utilizzo di imballaggi in cartone su misura è un passo importante per poter ridurre l’impatto ambientale e portare avanti pratiche sempre più sostenibili.

Le grandi aziende delle spedizioni stanno già da qualche anno sperimentando una serie di vantaggi grazie all’utilizzo di imballaggi di cartone su misura riducendo così sia i costi che i rifiuti. Solo recentemente le imprese si stanno avvicinando alle nuove tendenze, cercando di ridurre i rifiuti di carta e cartone mediante una rivisitazione del packaging.

Le macchine che si occupano della creazione di imballaggi in cartone e scatole postali stanno diffondendosi negli stabilimenti con l’obiettivo di produrre sempre più scatole che utilizzino solamente la quantità di materia necessaria. Urge pensare a un cambiamento di produzione, che ottimizzi il lavoro negli stabilimenti riducendo però i costi.

Perché è necessario il cambiamento?

Fino a poco tempo fa, negli stabilimenti si producevano imballaggi in cartone della stessa misura o di poche taglie differenti, i costi erano elevati e ciò era un problema per la filiera di produzione. Oggi si sta determinando in tal senso un vero cambiamento nel settore.

Già in Stati come l’America, numerosi colossi aziendali hanno installato nei centri logistici delle macchine che producono scatole personalizzate e progettate per adattarsi ad articoli specifici. L’obiettivo di tutto ciò punta alla riduzione dell’utilizzo del cartone e del materiale di riempimento.

L’aumento degli ordini online durante gli anni della pandemia ha accelerato gli investimenti nella produzione automatizzata dei centri di distribuzione, consentendo di risparmiare sulla materia prima e di ridurre i costi di spedizione. Oggi si spediscono pacchi meno ingombranti che occupano meno spazio anche per il trasporto.

Consigli utili per ridurre i rifiuti da imballaggio

L’uso di bottiglie, sacchetti in plastica, ingombranti imballaggi in cartone o in plastica per conservare cibi ed oggetti sono una delle principali cause di inquinamento ambientale. Le microplastiche, inoltre, risultano essere pericolose per la nostra salute e per quella degli animali.

Per contribuire alla riduzione del problema sarebbe, quindi, opportuno modificare le nostre abitudini quotidiane ed acquistare in modo più consapevole. Secondo gli esperti pochi e semplici accorgimenti possono aiutare l’ambiente. In particolare:

utilizzare borse di tela: può sembrare un consiglio banale eppure può aiutare a ridurre inquinamento e costi sia per il consumatore che per il produttore;

può sembrare un consiglio banale eppure può aiutare a ridurre inquinamento e costi sia per il consumatore che per il produttore; etichettare le verdure: quando si acquista frutta e verdura non è sempre necessario ricorrere all’imbustamento nei sacchetti in plastica. Se il prodotto è di piccole dimensioni si può utilizzare un sacchetto altrimenti e si possono etichettare direttamente sia la frutta che gli ortaggi;

quando si acquista frutta e verdura non è sempre necessario ricorrere all’imbustamento nei sacchetti in plastica. Se il prodotto è di piccole dimensioni si può utilizzare un sacchetto altrimenti e si possono etichettare direttamente sia la frutta che gli ortaggi; scegliere il vetro piuttosto che l’alluminio: se non si vuole rinunciare all’acquisto dei prodotti in scatola si può preferire la merce confezionata nel vetro piuttosto che nell’alluminio che rilascia particelle dannose per la salute, e risulta essere difficile da riutilizzare e riciclare. I contenitori in vetro possono essere riutilizzati varie volte e sono ideali per la conservazione dei cibi sia in frigorifero che a temperature miti;

se non si vuole rinunciare all’acquisto dei prodotti in scatola si può preferire la merce confezionata nel vetro piuttosto che nell’alluminio che rilascia particelle dannose per la salute, e risulta essere difficile da riutilizzare e riciclare. I contenitori in vetro possono essere riutilizzati varie volte e sono ideali per la conservazione dei cibi sia in frigorifero che a temperature miti; bere acqua dal rubinetto: nel caso in cui fosse possibile meglio consumare l’acqua di rubinetto che quella imbottigliata. Questa scelta, laddove possibile, comporta un risparmio nell’imballaggio e nei costi;

nel caso in cui fosse possibile meglio consumare l’acqua di rubinetto che quella imbottigliata. Questa scelta, laddove possibile, comporta un risparmio nell’imballaggio e nei costi; acquistare prodotti sfusi: in giro per l’Italia ci sono sempre più negozi che vendono prodotti sfusi, alla spina, come olio, vino, legumi, cereali, saponi e bagnoschiumi, privi di confezioni e imballaggi;

in giro per l’Italia ci sono sempre più negozi che vendono prodotti sfusi, alla spina, come olio, vino, legumi, cereali, saponi e bagnoschiumi, privi di confezioni e imballaggi; limitare l’utilizzo delle monoporzioni in plastica: che, seppur pratiche, sono uno spreco. Anche durante la spesa meglio scegliere formati che riducono pacchi e sacchetti inutili;

che, seppur pratiche, sono uno spreco. Anche durante la spesa meglio scegliere formati che riducono pacchi e sacchetti inutili; acquistare frutta e verdura al mercato per ridurre l’uso dei sacchetti in plastica.

Una delle maggiori sfide è quella di salvare il pianeta cambiando le abitudini in favore di uno stile di vita salutare e più green.

Foto di OpenClipart-Vectors da Pixabay