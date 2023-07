Contest nazionale Upi: in gara video realizzato dai ragazzi della provincia di Grosseto

Grosseto. È stato aperto sul canale YouTube di Upi (Unione Province italiane) un video contest nazionale per votare i migliori prodotti comunicativi realizzati dai ragazzi e dalle ragazze, nell’ambito dei progetti finanziati dall’iniziativa Azione Province Giovani 2021. Vincerà il video che ottiene più visualizzazioni.

Tra i video in gara, c’è anche quello dei giovani protagonisti del progetto della Provincia di Grosseto “Idee in Movimento”. Un progetto finalizzato al contrasto del disagio giovanile, che è arrivato secondo nella classifica nazionale di Upi ottenendo un finanziamento di 50mila euro e che in questi mesi ha accompagnato un gruppo di giovani dai 14 ai 25 anni, in un percorso di crescita, coinvolgendoli in azioni di rigenerazione urbana.

Il contest nasce proprio per dare visibilità alle opere realizzate dai ragazzi e dalle ragazze che hanno partecipato alle attività, stimolando la loro creatività e la capacità di rielaborare le esperienze vissute.

“‘Idee in Movimento’ è un progetto finanziato da Upi e realizzato dalla Provincia di Grosseto, come capofila di un partenariato composto da 5 attori sociali del territorio – spiega Cecilia Buggiani, consigliera provinciale con delega alle politiche giovanili e di genere –, che sono Uisp Grosseto, associazione l’Altra Città, Uscita di Sicurezza, Uisp Comitato territoriale Grosseto, Il Quadrifoglio. Il progetto è partito a dicembre 2022 coinvolgendo alcuni giovani residenti nelle aree di Grosseto, Arcidosso e Orbetello. Un gruppo di ragazzi è stato impegnato nel recupero di luoghi degradati attraverso la street art, con la realizzazione di un murales ad Arcidosso e uno a Ribolla. Parallelamente, altri tre gruppi di ragazzi ad Orbetello, Grosseto e Arcidosso sono stati coinvolti nell’avvio di una nuova disciplina sportiva: il baskin, ovvero una forma inclusiva di basket che mette insieme persone disabili e non. Sono 40 i giovani che hanno preso parte alle iniziative e alcuni sono stati protagonisti anche di un’esperienza residenziale a Poggibonsi sulla street art. Coinvolti diversi altri attori sociali come Aipd Grosseto, Ironmamme, Skeep, Uici, Fondazione Il Sole, Xfragile Arcidosso Boars, Gea Basketball, Basket 2000 e Pallacanestro Costa d’Argento. Siamo molto soddisfatti di ciò che è stato messo in piedi in questi mesi.”

Il video realizzato nell’ambito del progetto “Idee in Movimento” si intitola “Il futuro è ora”. I ragazzi coinvolti sono: Gaia Duchi, Giuseppe Marchiano, Margot Cipriani, Ilaria Parri, Alex Gathmann, Alexander Bobja, Linda Morgia, Ismaele Gavioli, Ambra Fanciulletti.

“Complimenti a tutti i giovani che hanno partecipato a questa bella esperienza, – commenta Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – adesso chiediamo ai nostri cittadini di sostenerli. Sappiamo infatti che il video vincitore sarà quello che otterrà più visualizzazioni.”

Questo è il link per guardare il video: https://www.youtube.com/watch?v=_k92NB3ukeg&list=PLuZ46eYfxCW-6BYLuoADnJ5ZYMEmD7Z1O&index=9

I prossimi appuntamenti del progetto “Idee in Movimento”: sabato 22 luglio a Ribolla sarà realizzato il laboratorio di street art con l’inaugurazione del murales; venerdì 28 luglio ad Arcidosso, oltre all’inaugurazione del murales, ci sarà spazio anche per vedere i ragazzi impegnati nel baskin. “Idee in movimento” sarà anche presente a Festambiente e all’evento La Città visibile.