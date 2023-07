Allarme caldo, il Coeso: “Le persone fragili possono rivolgersi al Punto Insieme”

Grosseto. Con l’arrivo dell’anticiclone Caronte, anche in Maremma le temperature stanno sfiorando i 40 gradi.

Proprio per questo, la direttrice del Coeso Società della Salute, Tania Barbi, invita ad avere comportamenti prudenti e ricorda che le persone fragili, in caso di bisogno, possono rivolgersi agli sportelli Punto Insieme presenti sul territorio.

“L’arrivo delle alte temperature comporta notevoli disagi – spiega Barbi – che possono essere arginati, mettendo in atto alcuni comportamenti, come ha ricordato anche di recente la Regione Toscana che, sul proprio sito internet, riporta alcuni consigli per tutelarsi dall’ondata di calore. Tra i principali si ricorda una corretta alimentazione, che prevede il bere molta acqua, privilegiare una dieta a base di frutta e verdura, non consumare alcolici e caffeina, ma anche evitare bruschi sbalzi termici e, quando possibile, uscire nelle ore meno calde. Un’attenzione particolare va anche riservata alla conservazione dei farmaci che vanno mantenuti lontani dalle fonti di calore e a meno di trenta gradi. Nel caso di terapie particolari è importante confrontarsi con il medico“.

Ai disagi per la popolazione si aggiungono anche quelli per gli operatori dei servizi pubblici: “Che – ricorda la dottoressa Barbi – possono anche loro subire le conseguenze di questa ondata di calore“.

Mettersi al riparo da spiacevoli conseguenze connesse al caldo, quindi, può evitare affollamenti e rallentamenti nell’erogazione dei servizi. “Invito quindi i cittadini – conclude Tania Barbi – a consultare il materiale illustrativo e rivolgersi al personale preposto per avere supporto e sostegno“.

Per informazioni: www.coesoareagr.it – Punto Insieme Grosseto tel. 0564.483730.