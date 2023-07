Torna “Artigiani per la vita”: buon cibo e spettacoli per aiutare la Fondazione Il Sole

Grosseto. Indosseranno i panni degli addetti alla ristorazione per una nobile causa: raccogliere risorse da destinare alla Fondazione Il Sole onlus di Grosseto.

Sono gli artigiani associati e i dipendenti di Cna Grosseto che il 18 luglio, alla Cava di Roselle, realizzeranno, ancora una volta, “Artigiani per la vita”, l’evento di raccolta fondi che ogni anno vede la partecipazione di centinaia di persone, unite attorno a un obiettivo comune, e moltissimi sponsor che mettono a disposizione prodotti, servizi e professionalità per regalare ai partecipanti una serata all’insegna della solidarietà e dell’intrattenimento.

“Ogni anno torniamo a cimentarci con questa iniziativa – dichiara Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto – e ad ogni edizione raccogliamo sempre più voglia di partecipare da parte dei nostri associati e dei nostri dipendenti e sempre più riscontro nei cittadini che decidono di aderire. Per questo, fin da ora, ringrazio tutti coloro, compresi i numerosi sponsor, che ci sostengono in questa avventura che è diventata un appuntamento fisso per molti”.

Dalle 19.30, alla Cava di Roselle, i partecipanti troveranno un gustoso aperitivo e una ricca cena, ideata, preparata e servita da associati e dipendenti di Cna Grosseto. “Anche quest’anno – dichiara Daniela Morosini, presidente del Comitato di zona Grosseto per Cna e ideatrice della manifestazione – abbiamo pensato a un menu vario, a base di prodotti locali, interamente forniti dai nostri sponsor, e ci siamo avvalsi dell’aiuto dello chef Mauro Del Principe che, con la sua esperienza, coordina il lavoro di chi, per mestiere, ogni giorno si dedica ad altro”.

L’impegno di Cna, quest’anno, sarà finalizzato a raccogliere risorse per la Fondazione Il Sole di Grosseto: “Ogni anno – dichiara il direttore Anna Rita Bramerini – individuiamo una realtà della nostra provincia, impegnata nel sociale per sostenere progetti che siano di aiuto ai cittadini. Un modo per ribadire e ricordare che il ruolo della nostra associazione è anche quello di impegnarsi per la nostra collettività“.

“I fondi raccolti con ‘Artigiani per la vita’ – spiega il presidente della Fondazione ‘Il Sole’ Marco Scandroglio – andranno a finanziare alcuni progetti che da anni stiamo seguendo, per migliorare la qualità della vita di chi frequenta le nostre strutture e dei servizi che offriamo a loro ed alle loro famiglie”.

La serata

Non sarà solo il cibo protagonista di “Artigiani per la vita”. L’evento, presentato da Carlo Sestini, sarà infatti animata dalle esibizioni acrobatiche de “Il Fondino 2.0”, dalla musica della Filarmonica “Città di Grosseto” e dal concerto di The Music Crew Band.

Per quanto riguarda l’offerta enogastronomica, si partirà con un aperitivo di benvenuto, con i vini offerti dalla Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano, curato dal personale della pasticceria Rock Flower e dai sommelier Ais e Ses. Il menu prevede, come antipasti, pappa al pomodoro saporita, farro ai sapori del mare, quiche semplice dell’orto, formaggi del Caseificio sociale di Manciano; risottino di gamberi e lasagne con verdurine dell’estate, come primi piatti; moscardini morbidi con pisellini primavera; per secondo melone ciucco al porto e torta “Artigiani per la vita” offerta dal panificio “I frutti del grano”. Vini rossi e bianchi della Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano, acqua naturale e gassata di Sbrocca, caffè firmato Caffè d’Italia.

Gli sponsor

Contribuiscono alla realizzazione dell’iniziativa “Artigiani per la vita”: Associazione italiana sommelier (Ais), Scuola europea sommelier (Ses), Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano, Sbrocca, cooperativa Uscita di Sicurezza, panificio “I frutti del Grano”, Tv9, Maremma in diretta, Caseificio sociale di Manciano, Favilli, Eventi Perfetti, Caffè d’Italia, Banca Tema, Conad, Pasticceria Rock Flower, Rosati Carta, Sapori di Toscana, Michele Guerrini immagini, Il Fondino 2.0, la filarmonica “Città di Grosseto”, The Music Crew Band, Assicoop Toscana, Mauro del Principe.

Prenotazioni

Per prenotare il proprio posto a tavola si può chiamare Cna Grosseto al numero 0564.4711 o scrivere ad associazione@cna-gr.it

Nella foto, in piedi, da sinistra: Anna Rita Bramerini, Riccardo Breda, Tiziana Tenuzzo (responsabile fundraising Fondazione Il Sole), Marco Scandroglio, Daniela Morosini, Davide Pecci, Simone Fedi (Sapori di Toscana).