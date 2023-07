Lidl assume 25 apprendisti “Assistant Store Manager”: come candidarsi

Grosseto. Lìdl Italia e Istituto tecnologico superiore Eccellenza agroalimentare italiana (Its-Eat) formeranno da 25 a 30 “Assistant Store Manager” attraverso un percorso duale in alto apprendistato rivolto a giovani diplomati in età compresa tra 18 e 29 anni.

A rendere particolarmente appetibile questo tipo di percorso formativo il fatto che Lìdl Italia assumerà sin dall’inizio i giovani selezionati con un contratto di apprendistato. Il corso di formazione, associato a un vero e proprio lavoro con tanto di stipendio, si protrarrà per due anni con 2.000 ore complessive di formazione (714 di formazione esterna in aula e 1.286 di formazione interna in azienda), circa un terzo delle quali in aula e due terzi nei negozi di Lìdl Italia.

«Sono diversi gli elementi che rendono molto appetibile questo percorso formativo – spiega Paola Parmeggiani, direttrice della Fondazione Eat –. Intanto gli studenti saranno immediatamente assunti dall’azienda al momento in cui vengono selezionati per partecipare al corso biennale di formazione. Poi svolgeranno la formazione interna nei negozi Lìdl della loro città di residenza o in quelli più vicini al loro domicilio, mentre per le ore di formazione nella nostra sede di Firenze saranno ospitati in una struttura a carico della stessa azienda, per cui non dovranno spendere risorse proprie. Infine, ma non ultimo in termini di importanza, il loro diploma Its riferibile al V livello del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (Eqf) e rilasciato dal Ministero dell’istruzione e del merito (Mim), avrà validità anche sul mercato del lavoro in Germania perché il percorso formativo è stato coprogettato insieme alla Ahk Italien, la Camera di commercio italo germanica di Milano. Le lezioni inizieranno a ottobre, ma è importante candidarsi subito e sostenere i colloqui di selezione. Perché l’azienda, una volta individuati i candidati che le interessano, chiuderà la selezione».

Come candidarsi

Per candidarsi è possibile scrivere direttamente sul portale Lìdl, https://gie-ahk.it/jobs/ e https://gie-ahk.it/aziende/lidl-italia/, oppure direttamente sul sito della Fondazione Eat, al link https://fondazione-eat.it/corso-assistant-store-manager-lidl-ahk/, o telefonando direttamente in Fondazione ai numeri 333.1328663 o 0564.1791224 (possono candidarsi solo persone che abbiano fra 18 e 29 anni).

Da un punto di vista dei contenuti, il diploma in “Assistant Store Manager” garantisce anche l’acquisizione di competenze trasversali in marketing ed export. Oltre alla certificazione delle competenze professionali di Ahk Italien secondo il profilo tedesco di store manager.

Concluso questo percorso formativo gli studenti otterranno in Lìdl Italia il ruolo di “Vice Store Manager “, con competenze relative a management di filiale; gestione team; responsabile Haccp e sicurezza sul lavoro; monitoraggio Kpi (key performance indicators); ottimizzazione e implementazione dei processi aziendali e cura dell’aspetto del punto vendita. Quanto alle mansioni operative, si occuperanno di controllo qualità e freschezza dei prodotti, pianificazione dell’assortimento e riordino della merce, rotazione della merce, controllo quotidiano di scarichi e consegne.

«Questo tipo di formazione – conclude il suo ragionamento Parmeggiani – costruita nella logica della “academy” aziendali, costituirà uno dei segmenti di sviluppo dell’attività della Fondazione nei prossimi anni. Le imprese di una certa dimensione, infatti, hanno specifici bisogni formativi che possono incrociare le competenze degli Its. Il percorso duale di formazione con un partner importante e prestigioso come Lìdl Italia, pertanto, mi auguro apra la strada anche a collaborazioni con aziende di dimensioni più piccole. Fermo restando che la nostra offerta formativa offre ai giovani un vasto ventaglio di opportunità per trovare il proprio posto nel mondo del lavoro».