Più accessibilità e facilità di utilizzo: Sei Toscana migliora la prenotazione online del ritiro dei rifiuti a domicilio

Grosseto. Migliorare il servizio agevolando la fase di prenotazione da parte degli utenti e l’organizzazione delle raccolte sul territorio. Sei Toscana introduce una nuova modalità di prenotazione online per il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio.

L’upgrade, che agevola e snellisce questo importante servizio al cittadino, consentirà in pochi semplici passaggi per completare la prenotazione con il ricevimento della conferma, in tempo reale, della data prescelta per il ritiro. Da oggi, infatti, i cittadini avranno la possibilità di indicare una preferenza di data tra le disponibilità che il gestionale propone, avvicinando sempre più il servizio alle esigenze degli utenti.

“Solo lo scorso anno – dichiara il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini – il nostro customer care ha gestito quasi 255.000 contatti, online e tramite numero verde. Di questi, oltre 196mila erano relativi al ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti. Proprio per questo, insieme al Gruppo Iren, abbiamo deciso di implementare e potenziare il servizio, mettendo a disposizione delle comunità del territorio una modalità di prenotazione più snella, veloce e, soprattutto, più vicina e rispondente alle esigenze del cittadino”.

Come prenotare

Per prenotare il ritiro a domicilio dei propri rifiuti ingombranti basta collegarsi al sito https://seitoscana.it/ritiro-ingombranti e seguire la procedura indicata. È possibile effettuare la prenotazione anche chiamando il numero verde di Sei Toscana, gratuito sia da rete fissa che mobile, 800.127484, attivo dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, e il venerdì dalle 9 alle 13.

Per una corretta gestione dei propri rifiuti ingombranti, dove presenti, i cittadini possono avvalersi anche dei centri di raccolta presenti sul territorio (per maggiori informazioni: https://seitoscana.it/centri-di-raccolta).