Sicurezza, in arrivo 19 nuove telecamere in città e nelle frazioni: ecco dove

Grosseto. Procede incessantemente l’ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale di Grosseto, così come previsto dal “Progetto di evoluzione del sistema di videosorveglianza per il biennio 2022-2023” varato lo scorso anno dalla Giunta comunale e cofinanziato con fondi della Regione Toscana.

Grazie all’attenzione prestata dalla Polizia Municipale di Grosseto nell’analisi dei luoghi da sorvegliare ed alla competenza dei tecnici della società Netspring, che stanno provvedendo alla realizzazione del progetto stesso, ad oggi, sono state posizionate nuove telecamere nelle frazioni di Stiacciole, Istia, Montepescali, Batignano e nei siti cittadini di via Aurelia Nord e via Aurelia Antica.

Complessivamente le telecamere installate, presto attive, sono 19 e saranno utilizzate per il rilevamento di lettura delle targhe. Nei prossimi mesi, è prevista la messa a dimora di tali apparecchi anche in piazza Rosselli, al Parco della Rimembranza, in piazza Lulli e in via Castiglionese.

“Il piano biennale prevede l’istallazione di un sistema di videosorveglianza che permetterà un maggior controllo sui veicoli in transito sul territorio comunale, sia in entrata che in uscita dei centri abitati – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla sicurezza Riccardo Megale –. Non solo nuove telecamere, ma un sistema potenziato nelle sue funzioni così da essere ancora più efficiente e di aiuto alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Municipale. Il progetto ci permetterà di dotare il territorio di ulteriori strumenti per la sicurezza, un tema sul quale l’amministrazione ha massima attenzione”.

Soddisfatto anche il Comandante della Polizia Municipale di Grosseto, Alessio Pasquini, che ha evidenziato come “il sistema di videosorveglianza metta in atto azioni mirate a garantire ai cittadini maggiore vivibilità e sicurezza”.