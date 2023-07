La Asl mette in vendita attrezzatura e mobili da ufficio: come presentare l’offerta

Il prossimo 10 luglio scadranno i termini per le offerte d’asta per otto lotti di attrezzatura e mobilio da ufficio dell’Azienda Usl Toscana sud est in dismissione.

Le gare per aggiudicarsi i beni si svolgono online sul portale ministeriale www.spazioaste.it. Sui portali www.giustiziaivg.it e www.astegiustizia.it è possibile recuperare informazioni sul materiale ed essere reindirizzati sul portale delle aste.

La prima aggiudicazione ci sarà alle 14.30, a cui seguiranno ogni trenta minuti tutte le altre. Ogni singolo lotto andrà al maggior offerente.