Torna la “Raccolta di San Lorenzo”: si cercano volontari per l’iniziativa benefica

Grosseto. Arriva l’estate e, fra le altre cose, torna l’appuntamento con la “Raccolta di San Lorenzo“, il gesto di carità che dal 2014 connota le feste del patrono della città e della diocesi di Grosseto.

Anche quest’anno la macchina organizzativa si è già messa in moto per onorare come si deve questo appuntamento con la solidarietà, che ogni estate consente alla Caritas di approvvigionare di nuove provviste il magazzino della Bottega della solidarietà, il market dove poco meno di 200 famiglie in stato di bisogno del territorio possono fare gratuitamente la spesa, “pagando”, invece che con gli euro, con una tessera a punti, che viene scalata in base a quanto “valgono” i prodotti ritirati.

E’ un servizio innovativo, soprattutto nella logica (è garantito il diritto di scelta), che Caritas ha inaugurato in Italia già diversi anni fa e che a Grosseto è presente ormai da una decina d’anni. I bisogni, rispetto a quando la Bottega ha aperto i battenti in via Pisa, sono però aumentati: la crisi economica, poi il covid, quindi l’inflazione galoppante…sono state tutte circostanze che hanno, purtroppo, allargato la platea di famiglie che si rivolgono a Caritas per essere aiutate a far fronte anche ai bisogni primari, come mangiare e lavarsi.

L’Emporio vive grazie ai beni acquistati con i fondi 8xmille, con quelli che vengono messi a disposizione dal Banco alimentare e da altri enti sovraordinati, ma anche grazie alla solidarietà diffusa. La “Raccolta di San Lorenzo” consente, ormai dall’estate 2014, di rafforzare questa sensibilità tra la gente, perchè ci sia la presa di coscienza che tutto e tutti siamo utili per dare una mano.

Quest’anno la “Raccolta” si terrà sabato 29 luglio, per l’intera giornata, nei supermercati Coop di Grosseto (Maremà, via Inghilterra, via Emilia e Aurelia Antica), mentre il sabato successivo, 5 agosto, nei supermercati Conad (via Clodia, via Senegal e via Scansanese).

Per garantire che la “Raccolta” si possa tenere occorrono volontari che mettano a disposizione un po’ del loro tempo (un’ora, più ore, mezza giornata, l’intera giornata) per accogliere le persone all’ingresso dei supermercati, proporre la Raccolta e ritirare i prodotti consegnati da chi decide di donare.

“Abbiamo bisogno di tutti – dichiarano da Caritas –. Giovani, adulti, donne, uomini, chiunque possa offrire un po’ del proprio tempo in uno o in entrambi i sabato della ‘Raccolta’. Chi volesse offrire la propria disponibilità può farlo inviando una email a emporio@caritasgrosseto.org oppure inviando un whatsapp al numero 339.6859664 oppure contattando la Caritas diocesana telefonando allo 0564.28344 (dal lunedì al venerdì). Occorre indicare nome, cognome, la data in cui ci si dà disponibili (29 luglio o 5 agosto) e un recapito per essere ricontattati da chi organizzerà i turni. Fin da adesso grazie a chi ci darà una mano”.

Per far comprendere quanto sia importante per l’Emporio l’appuntamento estivo con la “Raccolta di San Lorenzo” conviene ricordare l’esito dell’edizione 2022, quella del ritorno alla normalità dopo i due anni di covid. La raccolta in generi alimentari, che porta il nome del patrono, nel 2022 ha fruttato complessivamente oltre 7200 chili di alimenti, stipati in 663 scatole. Dopo la prima buona giornata, il 30 luglio 2022, nei punti Coop di Grosseto, il vero boom è stato registrato il sabato successivo, 6 agosto, nei supermercati Conad del capoluogo: 444 scatole, per un totale di oltre 5200 chili di generi alimentari donati.

Un lavoro a catena, che nei supermercati ha coinvolto un gruppo di volontari, ma che nel complesso ha visto impegnati altri per curare il servizio continuo di raccolta delle scatole riempite nei vari punti vendita e altri che, presso la Bottega, hanno curato lo stoccaggio e hanno inventariato i prodotti.